Luxustárgyakat nyúlt le a francia elnöki palotából a főkomornyik, majd elkezdte a bizniszt

Infostart

Nagy értékre elkövetett lopás gyanúja miatt áll bíróság elé a párizsi Élysée-palota egyik vezető beosztású alkalmazottja. A férfi tányérokat, poharakat és evőeszközöket lopott a francia elnöki palota készleteiből. Az eltulajdonított tárgyak értéke 15 ezer és 40 ezer euró (közel 6 millió és több mint 15 millió forint) között mozgott.

A BBC tudósítása szerint a gyanúsított Thomas M. az Élysée-palota főkomornyikja volt, az ő feladata volt az étkészletek gondozása és az asztal megterítése a nagy presztízsű állami vacsorák előtt. Lopássorozatát hónapokig folytatta, miközben meghamisította a leltárjegyzékeket, hogy eltüntesse a nyomait – számolt be a 24.hu.

A nagyjából száz ellopott tárgy között voltak Baccarat pezsgőspoharak, Sèvres porcelántányérok, tömörezüst evőeszközök és egy René Lalique-szobrocska is, melyek közül többet megtaláltak Thomas M. öltözőszekrényében, az autójában, illetve a lakásán is.

Néhány tárgyat pedig a Vinteden és más online piactéren azonosítottak.

Thomas M.-en kívül még két embert tartóztattak le az ügyben: a volt főkomornyik párját, a műgyűjtő és egy online aukciós oldalt működtető Damien G.-t, illetve vásárlójukat, egy Ghislain M. nevű férfit, aki a ritka, antik porcelántárgyak megszállottja és egyébként a Louvre-ban dolgozik teremőrként.

A francia sajtó beszámolói szerint az Élysée-palota máris pályázatot hirdetett a főkomornyiki poszt betöltésére.

