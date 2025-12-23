ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 23. kedd
Nyitókép: Pixabay

Melyik lesz az Év Honlapja? Még lehet nevezni a versenyre

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Harmincegy különböző kategóriában fogja értékelni a zsűri a weboldalakat – mondta el Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője az InfoRádióban.

Az Év Honlapja 2025 pályázatra még december 31-ig lehet nevezni, meghosszabbították két héttel a jelentkezési időszakot – magyarázta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője az InfoRádióban.

Beszélt a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” programról is, amely elmondása szerint rendkívül népszerű a vállalkozások körében. Kiemelte, az a fontos, hogy ezek a sikeres honlapok minél nagyobb számban készüljenek el, és egyfajta valódi közösségi térré tudjanak válni, amelyet a helyi partnerek, vevők és a helyi közösségek is használnak.

Az Év Honlapja verseny rendkívül népszerű, 251 pályamű már beérkezett

– tette hozzá a szóvivő.

Ezeket a szakmai zsűri 31 különböző kategóriában fogja értékelni. Jövő év elején kerülnek majd elbírálásra a pályaművek – magyarázta Palóc André.

A számos kategóriában alapvetően azt vizsgálja a szakmai zsűri, hogy egyfelől milyen kreatív vagy innovatív megoldásokat alkalmaznak a pályázók, valamint azt is, hogy mennyire tükrözik a hazai digitális szektor fejlődését, mennyire használhatóak. Külön érdekesség, hogyan vizsgáznak majd a Demján Sándor Program „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” programelemben résztvevők is – emelte ki a szóvivő.

KAPCSOLÓDÓ HANG

