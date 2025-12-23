Két visszahívás is történt: Ön mit vitt haza a mostani bevásárlások idején?

Juh- és tehéntejből készült Pilos bryndzát hívott vissza a Lidl Magyarország Kft. – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján kedden közzétett felhívásban.

A forgalmazó mikrobiológiai okokkal indokolta az intézkedést, a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte. A visszahívott 125 grammos csomagban kapható termék gyártója az Agrofarma, spol. s.r.o., minőségmegőrzési ideje 02.01.2026., tételazonosítója L171225.

A közlemény szerint a Lidl haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, együttműködve a hatósággal. A termékek megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH figyelemmel kíséri.

Erre csörög a dió...

Minőségi okokból visszahívta a forgalomból az Aro héjas pörkölt földimogyorót a METRO Kereskedelmi Kft. – olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) honlapján szintén kedden közzétett felhívásban.

Az avas ízű termék 1 kilogrammos kiszerelésben kapható, minőségmegőrzési ideje 09.07.2026., tételazonosítója G6 L52.

A közlemény szerint a METRO Kereskedelmi Kft. a hatósággal együttműködve azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. Az NKFH a visszagyűjtött termékeket figyelemmel kíséri – tették hozzá.