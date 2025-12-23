Eláruljuk, milyenek lesznek a Trump osztályú amerikai csatahajók

„Az Egyesült Államok flottájának a jövőben nagyobb felszíni hajókra lesz szüksége, és a Trump osztályú csatahajók megfelelnek ennek a követelménynek” – közölte Daryl Caudle tengernagy, a haditengerészet műveleti parancsnoka. John Phelan, a flottáért felelős miniszter ezt azzal toldotta meg, hogy ezentúl, ha bárhol a világon konfliktus törne ki, az elnök már nem egy, hanem két kérdést tehet majd fel: „Hol vannak a repülőgép-hordozóink, és hol vannak a csatahajóink?”

Merthogy az új hadihajók, a felszíni flották egykor volt leghatalmasabb páncélosainak kategóriájába, a csatahajók közé soroldónak a maguk 30-40 ezer tonnás súlyával. Igaz, a US Navy-ben az 1990-es évekig szolgáló utolsó két csatahajó, a USS Missouri és a USS Wisconsin ennél majdnem kétszer nehezebb volt, de a harcértéket a flottáknál ma már nem tonnákban és méterekben, de még csak nem is az ágyúk számában, nagyságában, vagy a páncélzat vastagságában mérik.

A második világháború alatt az amerikai haditengerészet legnagyobb egységei az 58 ezer tonnás, Iowa-osztály csatahajói voltak. Kép: US Navy

Kétségtelen, hogy az Arleigh Burke osztályú rombolóknál háromszor nagyobb,

Trump csatahajók igen impozáns pusztítóerővel fognak rendelkezni.

Hagyományos robbanófejjel ellátott rakéták, atomtöltetű hiperszonikus fegyverek, valamint elektromágneses lövegek és lézerágyúk alkotják a hajók elsődleges csapásmérő erejét. Ezeket a főleg szárazföldi célpontok ellen bevethető manőverező robotrepülőgépek egészítenék ki, míg a levegőből érkező támadások elhárítására a Standard Missile (SM) rakétacsalád legújabb tagjai szolgálnának.

A Mar-a-Lago-i elnöki nyaralóban bemutatott egyik fantázia rajzon egyszerre több fegyver működését is szemléltették. A fedélzet alól hajók elleni, illetve légelhárító rakéták szállnak fel, miközben útjára indul egy Tomahawk robotrepülőgép, az orrban lévő 5 hüvelykes, elektromágneses, illetve a kicsit hátrébb elhelyezett két, hagyományos löveg pedig gránátokat tüzel. Persze ez csak illusztráció, mivel ennyire intenzív harci helyzet nagyon ritkán alakulhat ki.

A Trump-osztály első hajója a USS Defiant lesz, amely a tervek szerint már a 2030-as évek legelején hadrendbe állna. Kép: US Navy

A sokféle és rendkívül erős fegyverzetük mellett az új csatahajók drónok, illetve ember vezette repülőgépek irányítására is alkalmasak lesznek. A legkorszerűbb felderítő rendszereikkel begyűjtött információkat mesterséges intelligenciával támogatott központ értékeli majd ki. Ugyancsak az MI segít abban, hogy a folyamatosan változó harchelyzetre a hajó villámgyorsan reagálhasson. Kiválasztja a legveszélyesebb célpontokat és még arra is javaslatot tesz, hogy azokat milyen fegyverekkel kellene elpusztítani.

Természetesen a Trump-osztály képes lesz a víz alatti, a felszíni és a légi helyzet egyidejű, komplex követésére és arra, hogy bármilyen irányból érkező fenyegetéssel szembe szálljon. A US Navy tervei szerint az új csatahajókat elég ha a flotta kisebb egységei, a fregattok kísérik. Közöttük a zászlóshajó osztja szét a feladatokat, illetve megmondja, hogy a fegyvereik közül melyikkel tudnának csatát nyerni.

Első körben tíz Trump-osztályú csatahajót rendel a haditengerészet, de ez végül akár 20-25-re is bővülhet. Ezzel kapcsolatban az amerikai elnök azt emelte, ki, hogy mindegyiket hazai üzemek fogják szállítani, tehát a program munkahelyeket teremt és lendületet adna, amúgy eléggé rossz helyzetben lévő hajógyártásnak. Bár nem ezek lesznek a flotta legnagyobb egységei, hiszen a Ford-osztály repülőgép-hordozói 100 ezer tonnás óriások. Ám az új csatahajók mégis alkalmasak lesznek arra, hogy sok esetben átvegyék az anyahajók feladatait, így azok a valóban súlyos konfliktus zónákban járőrözhetnek.

A Trump-osztály első hajója a USS Defiant lesz, amely a tervek szerint már a 2030-as évek legelején hadrendbe állna. Kép: US Navy

Ahogy a már idézett haditengerészeti miniszter, John Phelan fogalmazott: „Ahol a USS Defiant és testvérhajói megjelennek, ott félelmet és az Egyesült Államok iránti tiszteletet fognak ébreszteni. Az amerikaiak pedig méltán lehetnek majd büszkék ezekre a csatahajókra."

Érdekes megjegyzést fűzött az új hajóosztály beharangozásához a The War Zone. A haditechnikai portál arra emlékeztetett: Donald Trump már jó ideje sürgeti, hogy flottának újból legyenek csatahajói. Az elnöknek ez annyira szívügye, hogy maga is aktívan részt vesz az új egységek tervezésében. Saját bevallása szerint személyesen hozott meg több, a hajók felépítésével kapcsolatos döntést.

A TWZ ugyanakkor furcsának találja, hogy az új csatahajó osztályt nem a sorozat első hajójáról nevezik el. Ráadásul az amerikai haditengerészet eddig következetesen tartózkodott attól, hogy élő emberek nevét adja a hajóinak. Donald Trump viszont ezzel a hagyománnyal is szakítani akar.