Jegesmedve mama a kis bocsaival.
Nyitókép: Johnny Johnson/Getty Images

A jegesmedvék is fogadnak örökbe – videó

Infostart / MTI

Ötven év alatt tizenhárom ilyen eset történt az északi-sarkvidéki élővilágban.

Ritka örökbefogadást figyeltek meg kanadai kutatók a jegesmedvéknél az ország északi részén: egy nőstény befogadott egy idegen medvebocsot. „Negyvenöt év alatt mindössze tizenhárom ilyen esetről tudunk” – mondta Evan Richardson, a kanadai környezetvédelmi minisztérium kutatója, aki huszonöt éve tanulmányozza az északi-sarkvidéki legnagyobb ragadozókat.

Novemberben Evan Richardson és a csapata befogott egy nőstény medvét és két, 10 és 11 hónapos kölykét a jegesmedvék fővárosának tartott Churchillben, Manitoba tartomány északi részén. A kutató elmondta, hogy amikor közel mentek hozzájuk, csak az egyik bocson volt azonosító címke. Hozzátette, hogy

ugyanezt a nőstényt néhány hónapja még egyetlen boccsal látták.

A sarkvidéki régióban a kutatók azonosító címkével és műholdas nyomkövetővel látják el a jegesmedvéket, hogy egész életükön át tanulmányozhassák őket. A GPS segítségével történő nyomkövetés és a jegesmedvékkel kapcsolatos kutatásokra szakosodott Polar Bears International szervezet megfigyelései megerősítették, hogy a nősténynél csak néhány hét óta volt két bocs.

A Hudson-öböltől nyugatra élő jegesmedvék populációja 30 százalékkal csökkent néhány évtized alatt, az 1980-as évekbeli mintegy 1200 egyedről napjainkra 800-ra, egyebek mellett a túlélésükhöz szükséges jég gyorsabb olvadása miatt.

Jelenleg folynak a genetikai elemzések az örökbefogadott medvebocs biológiai anyjának azonosítása érdekében. Evan Richardson szerint jó esély van arra, hogy megtudják, ki a vér szerinti anya. Negyvenöt év alatt több mint 4600 medvét azonosítottak Kanadának ebben a térségében, így a kutató szerint „ez a legalaposabban tanulmányozott jegesmedve-populáció a világon”.

