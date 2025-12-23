Két vonalon is módosul a vasúti menetrend

A vasúttársaság a Nyíregyháza és Kisvárda térségében élők kérésére Nyíregyháza és Záhony között napi három pár személyvonatot alacsonypadlós, akadálymentes motorvonatokkal közlekedtet. Ezen kívül több vonat viszonylata és közlekedési napjai is módosulnak jövőre – írták.

A Békéscsaba–Mezőhegyes vonalon szintén az utazók igényeivel indokolták a változtatást. Mezőkovácsháza és Mezőhegyes között rövidül a vonatok menetideje, miután csökkennek a várakozási idők a megállóhelyeken, kora reggel pedig az átszállási lehetőség is javul. A tartózkodási idő Végegyháza, Végegyháza alsó és Belsőkamaráspuszta megállóhelyein is csökken, jobb csatlakozást eredményezve számos járaton – tették hozzá.