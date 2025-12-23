Tarot-pakli és piros sapka: így bukott le a Kazincbarcika „mágusa”

December 19-én délelőtt egy piros baseballsapkás putnoki férfi segítséget színlelve férkőzött egy 81 éves, bottal haladó idős nő közelébe Kazincbarcikán. Hiába mondta az asszony, hogy nem kér ilyet, a férfi a lépcsőházig kísérte, majd egy váratlan mozdulattal kikapta szatyrából a pénztárcáját a benne lévő iratokkal és 30 000 forinttal.

A járőrök nem vesztegették az időt: 4 percen belül a helyszínen voltak. Az adatgyűjtés során beszerzett információkat megosztották a kollégákkal, és 12 perccel a bejelentés után már kattant is a bilincs – olvasható a police.hu-n.

A bűnügyes kollégák mindössze 600 méterre a helyszíntől szúrták ki a piros sapkás „mágust”. A ruházatátvizsgálás során előkerült a pénz, a nevezetes piros sapka és egy 36 lapos tarot-pakli is. A férfi korábban rablást is elkövetett, valamint idős embereket tévesztett meg azzal, hogy tarot-kártyával jósolt nekik, miközben elcsente az értékeiket.

Úgy látszik, a kártyák aznap nem szerencsét, hanem letartóztatást hoztak neki, mivel őrizetbe vették, és a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kifosztás bűntette miatt kezdeményezte letartóztatását is – tették hozzá.