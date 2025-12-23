Időben vásároljunk be karácsonyra – van bolt, ami ki sem nyit 24-én

A héten már karácsony van, így fel kell készülni arra, hogy az üzletek nyitvatartási ideje megváltozik – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára az InfoRádióban.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy december 24-én nyitva tartsanak 14 óráig a kereskedelmi egységek, ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, egyre többen nem nyitnak ki már aznap, így érdemes előre tájékozódni – hangsúlyozta a főtitkár.

Nyitva tartanak idén is december 24-én délig a következő üzletek:

Aldi

Auchan

Penny

Tesco

Spar

A Spar esetében a bevásárlóközpontokban található üzletek egyes esetekben hosszabb nyitvatartással üzemelnek majd. Eltérő nyitvatartással üzemelhetnek egyes SPAR partner és SPAR market franchiseáruházak, ezek esetében az üzletek tulajdonosai döntenek. Az OMV benzinkutakon található SPAR Express, és az ORLEN kutakon található DESPAR üzletek több esetben 0-24 órás nyitvatartással dolgoznak.

A Lidl, a Rossmann, a JYSK, a Deichmann, a Libri, az IKEA és a McDonald's sem nyit ki december 24-én.

A McDonald's esetében csak a budapesti Allee-ban, és az Arena Mallban található éttermek jelentenek kivételt.

A főtitkár hozzátette, hogy december 25-én és 26-án, karácsony első és második napján a kereskedelmi egységek zárva tartanak, legközelebb december 27-én nyitnak majd ki, az aznapi rendes nyitvatartás szerint. Később, december 29-én és 30-án már a megszokott rendben várják az üzletek a vásárlókat. Neubauer Katalin kiemelte, hogy december 31-én is 14 óráig lehetnek nyitva a törvény értelmében a kereskedelmi egységek.

Január 1-je ünnepnap, ezen a napon minden kereskedelmi egységnek a törvény értelmében zárva kell tartania

– hangsúlyozta a főtitkár.

Hozzátette, ez alól természetesen kivételt képeznek az üzemanyagtöltő állomások, tehát az ott árult élelmiszerkínálat elérhető lesz, és kivételt képeznek az éjjel-nappal nyitva tartó kereskedelmi egységek is. Január 2-án, pénteken a szabadnapokon megszokott rendben tartanak nyitva az üzletek.