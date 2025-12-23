ARÉNA - PODCASTOK
Kína, 2025. december 22., A Hosszú Menetelés-12A kínai újrahasznosítható rakéta.
Nyitókép: VCG/VCG via Getty Images

Kínának egyelőre nem jön össze, ami Elon Muskéknak

Infostart / MTI

Nem sikerült visszanyerni a Hosszú Menetelés-12A kínai újrahasznosítható rakéta első fokozatát annak hétfői első indítórepülése során – jelentette a kínai állami média kedden.

A jelentés szerint a rakéta második fokozata ugyanakkor elérte a tervezett pályát.

A mostani rakétaindítás Kína második kísérlete volt arra, hogy fellövés után leszállítsa és visszanyerje egy hordozórakéta alsó, úgynevezett első fokozatát. Kína az elmúlt években számos rakétát indított műholdak Föld körüli pályára állítása céljából, de eddig nem járt sikerrel az újrahasznosítható rakétatechnológia teljes körű tesztelésében.

Szakértők szerint az újrahasznosítható rakéták kulcsszerepet játszanak az űrindítások költségeinek csökkentésében. Az Egyesült Államokban az Elon Musk vezette SpaceX már évekkel ezelőtt elsajátította ezt a technológiát, amely jelentős versenyelőnyt biztosította számára, különösen az alacsony Föld körüli pályán működő műholdak piacán.

Kínában állami és magánvállalatok egyaránt dolgoznak saját újrahasznosítható rakéták fejlesztésén: a Hosszú Menetelés-12A fejlesztője a kínai űrtudományi- és technológiai vállalat (CASC), amely az ország állami űripari fővállalkozója. Korábban a magánszektorban működő Landspace szintén kísérletet tett egy teljesen újrahasznosítható rakéta tesztelésére, de az első fokozat leszállítása akkor sem járt sikerrel.

