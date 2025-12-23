Megölt egy hétéves gyereket az iskolában, és még három diákot megsebesített

Ötven év szabadságvesztésre ítélte a Zágráb megyei bíróság kedden első fokon azt a húszéves férfit, aki egy évvel ezelőtt halálra késelt egy hétéves gyermeket, és megsebesített több diákot és egy tanárnőt a horvát főváros Precko nevű városrészének egyik általános iskolájában.

A vádlottat különösen súlyos emberölés, négy rendbeli emberölési kísérlet, valamint ötven esetben kiskorúak jogainak megsértése miatt mondták ki bűnösnek. A bíróság megállapította, hogy a támadás során több gyermeknek kellett végignéznie társai elleni erőszakos cselekményeket, ami súlyos lelki traumát okozott számukra - közölte a horvát média.

A támadásban egy gyermek életét vesztette, két alsótagozatos diák, egy 15 éves tanuló és egy 62 éves tanárnő pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

Az elkövető a bűncselekmény után egy közeli egészségügyi intézménybe menekült, ahol önmagát is megsebesítette, a rendőrség azonban megakadályozta az öngyilkosságot.

Az ügyészség tájékoztatása szerint az eljárás során igazságügyi pszichiátriai szakértő megállapította, hogy a vádlott a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható volt, bár beszámítási képessége csökkent, de nem jelentős mértékben. Az elítélt a hatóságok előtt végig megtagadta a vallomástételt.

A nyomozás során lefoglalt számítógépes adatok alapján a hatóságok megállapították, hogy

az elítélt korábban is érdeklődött iskolai támadások és tömeges erőszakcselekmények iránt, de a támadás konkrét indítéka továbbra sem ismert.

A per a gyermekkorú sértettek védelme érdekében zárt ajtók mögött zajlott.

(Nyitóképünk illusztráció)