Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Megölt egy hétéves gyereket az iskolában, és még három diákot megsebesített

Infostart / MTI

Ötven év börtönre ítélték a zágrábi iskolai késelőt.

Ötven év szabadságvesztésre ítélte a Zágráb megyei bíróság kedden első fokon azt a húszéves férfit, aki egy évvel ezelőtt halálra késelt egy hétéves gyermeket, és megsebesített több diákot és egy tanárnőt a horvát főváros Precko nevű városrészének egyik általános iskolájában.

A vádlottat különösen súlyos emberölés, négy rendbeli emberölési kísérlet, valamint ötven esetben kiskorúak jogainak megsértése miatt mondták ki bűnösnek. A bíróság megállapította, hogy a támadás során több gyermeknek kellett végignéznie társai elleni erőszakos cselekményeket, ami súlyos lelki traumát okozott számukra - közölte a horvát média.

A támadásban egy gyermek életét vesztette, két alsótagozatos diák, egy 15 éves tanuló és egy 62 éves tanárnő pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

Az elkövető a bűncselekmény után egy közeli egészségügyi intézménybe menekült, ahol önmagát is megsebesítette, a rendőrség azonban megakadályozta az öngyilkosságot.

Az ügyészség tájékoztatása szerint az eljárás során igazságügyi pszichiátriai szakértő megállapította, hogy a vádlott a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható volt, bár beszámítási képessége csökkent, de nem jelentős mértékben. Az elítélt a hatóságok előtt végig megtagadta a vallomástételt.

A nyomozás során lefoglalt számítógépes adatok alapján a hatóságok megállapították, hogy

az elítélt korábban is érdeklődött iskolai támadások és tömeges erőszakcselekmények iránt, de a támadás konkrét indítéka továbbra sem ismert.

A per a gyermekkorú sértettek védelme érdekében zárt ajtók mögött zajlott.

(Nyitóképünk illusztráció)

Megölt egy hétéves gyereket az iskolában, és még három diákot megsebesített

Síelni megy? Erről ne feledkezzen meg!

Síelni megy? Erről ne feledkezzen meg!

Akár a helikopteres mentés költségeire is nyújt fedezetet a megfelelően megválasztott biztosítás – mondta el az InfoRádióban Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
