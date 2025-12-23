ARÉNA - PODCASTOK
A ChatGPT interfésze.
Nyitókép: Unsplash.com

Sam Altman titkos ChatGPT-funkcióval lepte meg a felhasználókat

Infostart

Mindössze egyetlen emoji és egy titokzatos félmondat kellett ahhoz, hogy Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója lázba hozza az internetet. A rejtélyes bejegyzés mögött egy különleges, a ChatGPT-be épített ünnepi funkció lapult, amelyet a felhasználóknak maguknak kellett felfedezniük.

Néha a legkevesebb információ váltja ki a legnagyobb visszhangot. Ezt bizonyította a napokban Sam Altman is, amikor egy rövid bejegyzést tett közzé az X-en. A poszt mindössze egy ajándék emojiból és egy rövid mondatból állt: „Íme egy kis tipp.” Sem kontextus, sem magyarázat nem társult hozzá, a techközösség mégis azonnal felkapta a fejét. Néhány óra leforgása alatt a bejegyzés túllépte a kétmilliós megtekintést, a kommentszekciót pedig elárasztották a találgatások – írja az Index.

A megoldásra végül egy szemfüles felhasználó jött rá: a „kód” nem más volt, mint maga az ajándék emoji. Mint kiderült, ha valaki elküldi az említett emojit a ChatGPT mobilalkalmazásában, akkor egy váratlan, interaktív folyamat veszi kezdetét.

A titkos funkció aktiválása után a chatbot arra kéri a felhasználót, hogy készítsen vagy töltsön fel egy szelfit. Ezt követően történik a varázslat: az OpenAI legmodernebb videógeneráló modellje, a Sora segítségével egy rövid videót készít, amelyben maga a Mikulás is felbukkan, és egy teljesen személyre szabott üzenetet hoz létre a felhasználónak.

A mesterséges intelligencia ugyanis elemzi a felhasználó korábbi beszélgetéseit, ezek alapján pedig

  • lesz, aki dicséretet és kreatív ajándékötleteket kap a korábbi projektjei alapján;
  • míg másokat viccesen a „rossz gyerekek” listájára tesz a Mikulás, ha éppen csípősebb volt beszélgetéseik hangvétele az év során.

Érdekesség, hogy az OpenAI ezúttal mellőzte a nagy marketingkampányt. A funkciót „fű alatt” tették elérhetővé előfizetőknek és az ingyenes felhasználóknak egyaránt, bár a Plus-tagok valószínűleg több videót generálhatnak majd.

