Jelentős változás a magyar dohányfogyasztási szokásokban – jövőre jön az újabb feketeleves

Idén az első három negyedévben jelentősen visszaesett a dohányfogyasztás volumene (a legális fogyasztásé legalábbis), különösen ősszel. A magyarok 984 milliárd forintot költöttek dohánytermékekre 9 hónap alatt, amely ugyan 3,5 százalékos növekedés a 2024-es hasonló időszaki összeghez képest, de közben az átlagos áremelkedés 6,9 százalék volt, így a volumen 3,2 százalékkal csökkent.

Negyedéves bontásban az látszik, hogy a csökkenés üteme gyorsul, a harmadik negyedévben reálértéken már majdnem 5 százalékos volt a mínusz szintén éves összevetésben – írja a Portfolio.

A gazdasági lap szerint az elmúlt másfél évtized rendkívül mozgalmas volt ebben a szektorban, különösen Magyarországon. A trafikok megjelenése, a feszített tempójú jövedékiadó-emelés és a 2010-es éveket jellemző kétszámjegyű drágulás komoly változásokat indított el. Közben megjelentek az alternatív dohánytermékek és még mindig sokan vásárolnak hamisított – és rosszabb minőségű –, vagy csempészett cigarettát.

Éppen a sok termék miatt a dohánypiac nem homogén, amikor valamilyen terméknek csökken a forgalma, az megjelenhet egy másiknál.

Külön termékcsoportot alkotnak a hevített dohánytermékek, amelyekről önálló kategóriaként még nem áll rendelkezésre hosszú idősoros adat. Ennek oka, hogy a jövedéki törvény csak 2023 februárjában egészítette ki a pontos meghatározást: ide tartoznak azok a dohányrudak vagy kapszulák, amelyek speciális készülék segítségével hevítés útján, égés nélkül bocsátanak ki belélegezhető aeroszolt. A legális piacon ezekből évente mintegy 2,5 milliárd darab fogy, ami a cigarettaforgalom kevesebb mint felének felel meg. A kereslet hektikussága mögött áll részben az ízesített hevített dohánytermékek uniós tilalma. Az EU megszüntette a hevített termékek korábbi kivételes helyzetét, a tagállamoknak pedig 2023 októberéig kellett átültetniük a szabályozást. Magyarországon átmeneti rendelkezés lépett életbe: a 2024. július 7-ig betárolt ízesített termékek kifutásig forgalomban maradhattak, az uniós tilalom hatása azonban 2025-ben már széles körben érzékelhetővé vált, ami sok fogyasztónál visszafoghatta a keresletet. E-cigaretta. Az elektronikus cigaretták töltőfolyadékainak legális piacán szintén megtört a korábbi növekedés. Ez részben a hevített dohánytermékek erősödő versenyével magyarázható, részben pedig azzal, hogy a fogyasztók egy része nem hazai forrásból, hanem például online csatornákon keresztül szerzi be ezeket a termékeket – írja a gazdasági lap.

Jön az adóemelés 2026-tól

Jövőre több dohány- és nikotintartalmú termék adója is emelkedik: