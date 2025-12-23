ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.25
usd:
332.34
bux:
110951.17
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Jelentős változás a magyar dohányfogyasztási szokásokban – jövőre jön az újabb feketeleves

Infostart

Látszólag többet költünk dohánytermékekre, valójában azonban egyre kevesebbet fogyasztunk belőlük. A piac látványosan átalakul: a hagyományos termékek visszaszorulnak, miközben egyes alternatívák erősödnek. 2026-ban adóemelések jönnek.

Idén az első három negyedévben jelentősen visszaesett a dohányfogyasztás volumene (a legális fogyasztásé legalábbis), különösen ősszel. A magyarok 984 milliárd forintot költöttek dohánytermékekre 9 hónap alatt, amely ugyan 3,5 százalékos növekedés a 2024-es hasonló időszaki összeghez képest, de közben az átlagos áremelkedés 6,9 százalék volt, így a volumen 3,2 százalékkal csökkent.

Negyedéves bontásban az látszik, hogy a csökkenés üteme gyorsul, a harmadik negyedévben reálértéken már majdnem 5 százalékos volt a mínusz szintén éves összevetésben – írja a Portfolio.

A gazdasági lap szerint az elmúlt másfél évtized rendkívül mozgalmas volt ebben a szektorban, különösen Magyarországon. A trafikok megjelenése, a feszített tempójú jövedékiadó-emelés és a 2010-es éveket jellemző kétszámjegyű drágulás komoly változásokat indított el. Közben megjelentek az alternatív dohánytermékek és még mindig sokan vásárolnak hamisított – és rosszabb minőségű –, vagy csempészett cigarettát.

Éppen a sok termék miatt a dohánypiac nem homogén, amikor valamilyen terméknek csökken a forgalma, az megjelenhet egy másiknál.

  • Cigaretta. A NAV szabadforgalmi adatai alapján a hagyományos cigaretták forgalma továbbra is évi mintegy 6 milliárd szál körül alakul. Bár 2025-ben enyhe csökkenés látható, ez egyelőre nem tekinthető valódi fordulatnak.
  • Finomra vágott dohány. Látványosan visszaesett a finomra vágott dohány forgalma. Ez a termék 2016-ig – a cigaretta jelentős drágulásáig – a legfontosabb helyettesítőnek számított. Akkoriban évente akár 7 millió kilogramm is fogyott belőle, mára azonban a volumen alig haladja meg a 3 millió kilogrammot.
  • Szivarka. Más képet mutat a szivarkák piaca, amely továbbra is stabilan növekszik, jóllehet maga a termékkör meglehetősen sokszínű. A drágább, jobb minőségű szivarkák mellett ide tartoznak a cigarettánál jóval olcsóbb termékek is, amelyek alternatívát jelenthetnek azoknak, akik nem tudják vagy nem akarják megfizetni a dobozonként 2000 forintos cigarettaárat. A növekedés ellenére a szivarkafogyasztás volumene még mindig messze elmarad a cigarettáétól: évente kevesebb mint 800 millió szálról van szó.
  • Füst nélküli termékek. Jelentősen bővül a füst nélküli dohánytermékek piaca is. Ezek közé tartoznak azok a termékek, amelyek használata nem jár égéssel, például a rágódohány, az orron keresztül fogyasztott dohány vagy más, szájon át használt termékek. A forgalom összességében emelkedik, bár az elmúlt hónapban kisebb megtorpanás volt tapasztalható, ami betudható készletezésnek is. Jelenleg a 2100 kilogrammos éves fogyasztás környékén tartunk.
  • Hevítés. Külön termékcsoportot alkotnak a hevített dohánytermékek, amelyekről önálló kategóriaként még nem áll rendelkezésre hosszú idősoros adat. Ennek oka, hogy a jövedéki törvény csak 2023 februárjában egészítette ki a pontos meghatározást: ide tartoznak azok a dohányrudak vagy kapszulák, amelyek speciális készülék segítségével hevítés útján, égés nélkül bocsátanak ki belélegezhető aeroszolt. A legális piacon ezekből évente mintegy 2,5 milliárd darab fogy, ami a cigarettaforgalom kevesebb mint felének felel meg. A kereslet hektikussága mögött áll részben az ízesített hevített dohánytermékek uniós tilalma. Az EU megszüntette a hevített termékek korábbi kivételes helyzetét, a tagállamoknak pedig 2023 októberéig kellett átültetniük a szabályozást. Magyarországon átmeneti rendelkezés lépett életbe: a 2024. július 7-ig betárolt ízesített termékek kifutásig forgalomban maradhattak, az uniós tilalom hatása azonban 2025-ben már széles körben érzékelhetővé vált, ami sok fogyasztónál visszafoghatta a keresletet.
  • E-cigaretta. Az elektronikus cigaretták töltőfolyadékainak legális piacán szintén megtört a korábbi növekedés. Ez részben a hevített dohánytermékek erősödő versenyével magyarázható, részben pedig azzal, hogy a fogyasztók egy része nem hazai forrásból, hanem például online csatornákon keresztül szerzi be ezeket a termékeket – írja a gazdasági lap.

Jön az adóemelés 2026-tól

Jövőre több dohány- és nikotintartalmú termék adója is emelkedik:

  • A szivarka esetében a százalékos adómérték nem változik, továbbra is a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka marad, ugyanakkor a minimumadó ezer darabonként 5 230 forintról 5 450 forintra nő.
  • A 8 centiméternél nem hosszabb cigaretták adóterhelése szintén emelkedik: a tételes adó 32 300 forintról 33 690 forintra, míg a minimumadó 45 200 forintról 47 140 forintra nő ezer darabonként, miközben a kiskereskedelmi árhoz kötött 24 százalékos adómérték változatlan marad.
  • A finomra vágott fogyasztási dohány esetében kilogrammonként 28 060 forintról 29 270 forintra emelkedik az adó, ami egységes növekedést jelent a hasonló adózású termékeknél.
  • Ugyanez az emelés vonatkozik a füst nélküli dohánytermékekre, valamint a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékekre is, amelyek adója szintén 28 060 forintról 29 270 forintra nő kilogrammonként.
  • A folyékony nikotintermékeknél is szigorítás jön: a töltőfolyadékok adómértéke milliliterenként 36 forintról 38 forintra emelkedik.
  • A hevített dohánytermékek esetében darabonkénti adóemelés történik, a jelenlegi 38 forintos szálankénti adó 40 forintra nő.

Kezdőlap    Gazdaság    Jelentős változás a magyar dohányfogyasztási szokásokban – jövőre jön az újabb feketeleves

cigaretta

e-cigaretta

dohánytermék

adóemelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettese az InfoRádióban arról beszélt, mire figeljünk a nyers húsok, halak és tojás esetén annak érdekében, hogy semmilyen emésztőrendszeri panasz, megbetegedés ne árnyékolja be az adventi és karácsonyi időszakot.
 

Időben vásároljunk be karácsonyra – van bolt, ami ki sem nyit 24-én

Szinte minden vizsgált fényfüzér veszélyes

Sorra mondanak le a szilveszteri tűzijátékról a cseh városok

VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szokatlan aktivitást mutat Kim Dzsongun: kiderült, mi állhat a háttérben

Szokatlan aktivitást mutat Kim Dzsongun: kiderült, mi állhat a háttérben

Kim Dzsongun észak-koreai vezető a hétvégén lányával, Kim Dzsuével együtt vett részt öt új, felsőkategóriás szálloda megnyitóünnepségén a kínai határ közelében fekvő Szamdzsijon turisztikai övezetben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Példátlan uniós művelet zárult le Ukrajnában: elképesztő dolgot telepítettek az országba

Példátlan uniós művelet zárult le Ukrajnában: elképesztő dolgot telepítettek az országba

Az Európai Bizottság befejezte eddigi legösszetettebb logisztikai műveletét, amelynek keretében egy teljes litván hőerőművi berendezést telepítettek és helyeztek üzembe Ukrajnában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

The emails do not indicate any wrongdoing. The BBC has contacted Andrew Mountbatten-Windsor's team for a response.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 15:00
Bejelentették, hol kap helyet hazánk legnagyobb naperőműve
2025. december 23. 13:08
Borravaló: kiderült, hol, mikor, mennyit szoktunk adni
×
×
×
×