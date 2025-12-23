Jelentős változás a magyar dohányfogyasztási szokásokban – jövőre jön az újabb feketeleves

Idén az első három negyedévben jelentősen visszaesett a dohányfogyasztás volumene (a legális fogyasztásé legalábbis), különösen ősszel. A magyarok 984 milliárd forintot költöttek dohánytermékekre 9 hónap alatt, amely ugyan 3,5 százalékos növekedés a 2024-es hasonló időszaki összeghez képest, de közben az átlagos áremelkedés 6,9 százalék volt, így a volumen 3,2 százalékkal csökkent.
Negyedéves bontásban az látszik, hogy a csökkenés üteme gyorsul, a harmadik negyedévben reálértéken már majdnem 5 százalékos volt a mínusz szintén éves összevetésben – írja a Portfolio.
A gazdasági lap szerint az elmúlt másfél évtized rendkívül mozgalmas volt ebben a szektorban, különösen Magyarországon. A trafikok megjelenése, a feszített tempójú jövedékiadó-emelés és a 2010-es éveket jellemző kétszámjegyű drágulás komoly változásokat indított el. Közben megjelentek az alternatív dohánytermékek és még mindig sokan vásárolnak hamisított – és rosszabb minőségű –, vagy csempészett cigarettát.
Éppen a sok termék miatt a dohánypiac nem homogén, amikor valamilyen terméknek csökken a forgalma, az megjelenhet egy másiknál.
- Cigaretta. A NAV szabadforgalmi adatai alapján a hagyományos cigaretták forgalma továbbra is évi mintegy 6 milliárd szál körül alakul. Bár 2025-ben enyhe csökkenés látható, ez egyelőre nem tekinthető valódi fordulatnak.
- Finomra vágott dohány. Látványosan visszaesett a finomra vágott dohány forgalma. Ez a termék 2016-ig – a cigaretta jelentős drágulásáig – a legfontosabb helyettesítőnek számított. Akkoriban évente akár 7 millió kilogramm is fogyott belőle, mára azonban a volumen alig haladja meg a 3 millió kilogrammot.
- Szivarka. Más képet mutat a szivarkák piaca, amely továbbra is stabilan növekszik, jóllehet maga a termékkör meglehetősen sokszínű. A drágább, jobb minőségű szivarkák mellett ide tartoznak a cigarettánál jóval olcsóbb termékek is, amelyek alternatívát jelenthetnek azoknak, akik nem tudják vagy nem akarják megfizetni a dobozonként 2000 forintos cigarettaárat. A növekedés ellenére a szivarkafogyasztás volumene még mindig messze elmarad a cigarettáétól: évente kevesebb mint 800 millió szálról van szó.
- Füst nélküli termékek. Jelentősen bővül a füst nélküli dohánytermékek piaca is. Ezek közé tartoznak azok a termékek, amelyek használata nem jár égéssel, például a rágódohány, az orron keresztül fogyasztott dohány vagy más, szájon át használt termékek. A forgalom összességében emelkedik, bár az elmúlt hónapban kisebb megtorpanás volt tapasztalható, ami betudható készletezésnek is. Jelenleg a 2100 kilogrammos éves fogyasztás környékén tartunk.
- Hevítés. Külön termékcsoportot alkotnak a hevített dohánytermékek, amelyekről önálló kategóriaként még nem áll rendelkezésre hosszú idősoros adat. Ennek oka, hogy a jövedéki törvény csak 2023 februárjában egészítette ki a pontos meghatározást: ide tartoznak azok a dohányrudak vagy kapszulák, amelyek speciális készülék segítségével hevítés útján, égés nélkül bocsátanak ki belélegezhető aeroszolt. A legális piacon ezekből évente mintegy 2,5 milliárd darab fogy, ami a cigarettaforgalom kevesebb mint felének felel meg. A kereslet hektikussága mögött áll részben az ízesített hevített dohánytermékek uniós tilalma. Az EU megszüntette a hevített termékek korábbi kivételes helyzetét, a tagállamoknak pedig 2023 októberéig kellett átültetniük a szabályozást. Magyarországon átmeneti rendelkezés lépett életbe: a 2024. július 7-ig betárolt ízesített termékek kifutásig forgalomban maradhattak, az uniós tilalom hatása azonban 2025-ben már széles körben érzékelhetővé vált, ami sok fogyasztónál visszafoghatta a keresletet.
- E-cigaretta. Az elektronikus cigaretták töltőfolyadékainak legális piacán szintén megtört a korábbi növekedés. Ez részben a hevített dohánytermékek erősödő versenyével magyarázható, részben pedig azzal, hogy a fogyasztók egy része nem hazai forrásból, hanem például online csatornákon keresztül szerzi be ezeket a termékeket – írja a gazdasági lap.
Jön az adóemelés 2026-tól
Jövőre több dohány- és nikotintartalmú termék adója is emelkedik:
- A szivarka esetében a százalékos adómérték nem változik, továbbra is a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka marad, ugyanakkor a minimumadó ezer darabonként 5 230 forintról 5 450 forintra nő.
- A 8 centiméternél nem hosszabb cigaretták adóterhelése szintén emelkedik: a tételes adó 32 300 forintról 33 690 forintra, míg a minimumadó 45 200 forintról 47 140 forintra nő ezer darabonként, miközben a kiskereskedelmi árhoz kötött 24 százalékos adómérték változatlan marad.
- A finomra vágott fogyasztási dohány esetében kilogrammonként 28 060 forintról 29 270 forintra emelkedik az adó, ami egységes növekedést jelent a hasonló adózású termékeknél.
- Ugyanez az emelés vonatkozik a füst nélküli dohánytermékekre, valamint a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékekre is, amelyek adója szintén 28 060 forintról 29 270 forintra nő kilogrammonként.
- A folyékony nikotintermékeknél is szigorítás jön: a töltőfolyadékok adómértéke milliliterenként 36 forintról 38 forintra emelkedik.
- A hevített dohánytermékek esetében darabonkénti adóemelés történik, a jelenlegi 38 forintos szálankénti adó 40 forintra nő.