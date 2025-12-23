Itt van a reflux, itt van újra – mire figyeljünk az ünnepi szezonban?

Minden harmadik ember találkozhat refluxos tünetekkel az ünnepi időszakban, lefekvés előtt 3-4 órával már nem tanácsos zsíros, fűszeres ételeket enni – mondta el az InfoRádióban Barkai László, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika adjunktusa, gasztroenterológus.

Kiemelte, a reflux manapság már egy népbetegség. A megnevezés azt takarja, hogy a gyomorsav visszajuthat a nyelőcsőbe, és ott égő érzést tud kiváltani. Egyrészt az általunk fogyasztott ételek is fokozhatják a gyomorsav termelését, másrészt pedig a nyelőcső alsó részét zárva tartó izomzattal is lehetnek problémák. Alapesetben ez az izomzat megakadályozná, hogy a gyomorsav visszaáramoljon a nyelőcsőbe

– mondta el a gasztroenterológus.

Ismertette, hogy ha valakinek ez veleszületett módon, genetikus okokból, vagy más miatt lazább, akkor kevésbé tudja lezárni ezt a szakaszt, könnyebben visszaáramlik a gyomorsav a nyelőcsőbe.

Amennyiben valakinek ilyen panasza van, érdemes kerülnie a zsíros, fűszeres ételeket.

Ha valaki attól tart, hogy ki fog alakulni ilyen panasz, akkor pedig érdemes mérsékelten fogyasztani azokat. Mint elmondta, nem mindegy, mikor esszük ezeket az ételeket, lefekvés előtt fogyasztva őket még nagyobb az esély, hogy visszajön a gyomorsav.

A helyzet fokozódik, ha mindeközben szénsavas, alkoholos italokat, mint például pezsgőt vagy sört is fogyasztunk. Lefekvés előtt 3-4 órával ezeket az ételeket, italokat érdemes kerülni

– hangsúlyozta Barkai László.

Ha valaki hajlamos arra, hogy ilyen tünetei legyenek, vagy pedig előfordul, hogy halmozottan jelentkeznek, érdemes megemelt fejjel aludnia. Tegyünk egy másik párnát a párna alá, így 30-40 fokos szögben megemelve a fejet kisebb az esély arra, hogy visszaáramlik a nyelőcsőbe ez a túlzott mennyiségű gyomorsav – javasolta a gasztroenterológus.

Ha egy héten kettőnél többször is előfordulnak ezek a panaszok, akkor érdemes orvoshoz fordulni,

hiszen a tünetek hátterében súlyosabb reflux, vagy egyéb problémák is lehetnek. Létezik gyógyszeres terápia is a problémákra, amennyiben az sem segít, endoszkópos vizsgálat is szóba jöhet – magyarázta Barkai László.