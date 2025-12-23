ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.89
usd:
331.49
bux:
111046.97
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Mikrofonon egy rádió stúdiójában.
Nyitókép: Getty Images/Witthaya Prasongsin

Dokumentumtervezetek készültek a háború lezárására az amerikai-ukrán tárgyalások után – a nap hírei

Infostart

Januárban béremelések és adókedvezmények lépnek életbe. Több dokumentumtervezet is elkészült a háború lezárására az amerikai és ukrán tárgyalások után. A szerb elnök szerint a Mol vezetésével tárgyalnak a szerb NIS kőolajcég eladásáról.

A januártól életbe lépő béremelésekről és adókedvezményekről számolt be az év utolsó kormányinfóján a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely többek között elmondta: január elsejével a minimálbér 322.800, a garantált bérminimum 373.200 forintra emelkedik. Folytatódik a pedagógusok béremelése, átlagosan 10 százalékkal, a közigazgatásban, a szociális és kulturális ágazatban 15 százalékkal. Emelésre számíthatnak az igazságügyi alkalmazottak is. Duplájára nő jövőre a családi kedvezményként igénybe vehető összeg. Január 1-jétől egy gyerek után havonta 20 ezer, két gyermek esetében gyermekenként 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint jár a családoknak.

A hallgatói lemorzsolódást csökkentő programot indít a kormány. A felsőoktatásért is felelős államtitkár Facebook videójában elmondta: a program célcsoportjába az orvos-egészség- és természettudományi, valamint műszaki, informatikai, agrár- és pedagógusképzésben tanuló hallgatók tartoznak. A 2026 és 2029 között időszakra szóló keretösszeg több mint 28 milliárd forint.

A nemzetgazdasági miniszter szerint politikai és gazdasági szorításban kell a kormánynak helytállnia. Nagy Márton az Indexnek adott interjúban azt mondta: Magyarországon a fogyasztás továbbra is erős, a reálbérek nőnek, a költségvetés szempontjából kulcsfontosságú adók, az áfa és a bérekhez kapcsolódó adónemek ugyanúgy befolynak, mintha magasabb lenne a növekedés. Hangsúlyozta: a külső feltételek miatt nem teljesültek a kormány növekedési számai.

Munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét a Tisza párt. Magyar Péter közösségi oldalán arról írt, hogy ha kormányra kerülnek, már jövőre meghozzák ezt az intézkedést, hogy minden magyar család békében és nyugalomban készülhessen a Szentestére.

Budapest továbbra is várja azt a 12 milliárdos közösségi közlekedési normatívát a kormánytól – közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely az ATV-ben azt mondta: úgy tudja, az utaláshoz szükséges szerződésről már csak egy miniszter aláírása hiányzik. A kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a kormány átutalta a trolikért járó csaknem 9 milliárdot, és a közösségi közlekedési normatívát is ki fogják fizetni. Hozzátette ugyanakkor, hogy a főváros is tartozik a kormánynak.

Újabb, minden eddiginél nagyobb keretösszegű pályázati kiírás jelent meg a földhő hasznosítására. 19 milliárd forint kamatmentes hitel ösztönzi a geotermikus hő- és villamosenergia-termelő beruházásokat Budapesten kívül – közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Aláírta a szlovák köztársasági elnök a büntető törvénykönyvnek azt a módosítását, ami alapján fél év börtönt is kaphat, aki megkérdőjelezi a Beneš-dekrétumokat. Forró Krisztián, az államfő nemzetiségi ügyekkel foglalkozó tanácsadója, a felvidéki magyar párt korábbi elnöke az aláírás után beadta lemondását. A liberális Szabadság és Szolidaritás mozgalom és a Progresszív Szlovákia párt pedig jelezte, a módosítás miatt alkotmánybírósághoz fordul. A kormányinfón Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy nem helyes a szólásszabadság olyan korlátozása , amit a szlovák büntetőtörvénykönyv módosítása tartalmaz.

Több dokumentumtervezet is elkészült az amerikai és ukrán vezetőknek az orosz-ukrán háború beszüntetéséről folytatott tárgyalásai után - közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint ezek között van olyan is, amely az Ukrajna számára adandó biztonsági garanciákról, az újjáépítésről, valamint a háború lezárására vonatkozó alap-keretmegállapodásról szól.

A szerb elnök megerősítette, hogy információi szerint az orosz Gazprom képviselői a magyar Mol vezetésével tárgyalnak a szerb NIS kőolajcég eladásáról – írja a szerb Szabad Európa. A Reuters szerint Aleksandar Vučić arról is beszélt, hogy az üzletet január 15-ig kellene nyélbe ütni.

Soha nem látott méretű hadihajóflotta építését jelentette be az amerikai elnök. Az „Arany Flotta” hosszú távon 20–25 hadihajóból állhat, és az első két hajó építése már megkezdődött.

Az amerikai elnök megerősítette az Egyesült Államok igényét Grönlandra. Donald Trump hangsúlyozta, hogy az amerikai igény nem az ásványkincsekhez vagy az olajhoz kötődik. Az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van a területre.

Az Egyesült Államok megtartja a Venezuelától lefoglalt olajat és az azt szállító hajókat. Az amerikai elnök Floridában úgy fogalmazott: a készleteket akár el is adhatják, vagy felhasználhatják a stratégiai tartalékok feltöltésére.

Romániában az eddigi ügyvivőt nevezte ki a védelmi miniszteri posztra az államfő. Radu Miruta korábban gazdasági miniszter volt. A korábbi védelmi miniszter novemberben lemondott szakmai önéletrajzának meghamisítása miatt.

Egy fokozattal Aa1-re emelte Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s, amely az ország január 1-jei euróövezeti csatlakozásával indokolta döntést. A besorolás már csak egy lépéssel marad el a legmagasabb „Aaa” kategóriától.

Megbüntette a Ryanairt az olasz gazdasági versenyhivatal. A hatóság szerint a vállalat a piaci erőfölényével visszaélve akadályozta az utazási irodák repülőjegy-eladásait 2023 áprilisa és 2025 áprilisa között. A bírság összege 256 millió ír fontos, több mint 99 milliárd forint. A Ryanair fellebbez a döntés ellen.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Dokumentumtervezetek készültek a háború lezárására az amerikai-ukrán tárgyalások után – a nap hírei

ukrajna

a nap hírei

kormányinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt van a reflux, itt van újra – mire figyeljünk az ünnepi szezonban?

Itt van a reflux, itt van újra – mire figyeljünk az ünnepi szezonban?

Ha ilyen panaszunk van, bizonyos ételeket és bizonyos italokat kerülni érdemes – erről beszélt Barkai László, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika adjunktusa, gasztroenterológus az InfoRádióban.
 

Oeconomus: negyedannyi halat eszünk, mint az EU-átlag, de egy esetben élen állunk

A különösen magas cukortartamú ételekre vetnének ki adót Németországban

Ezeket tanácsolja a szakértő, hogy biztonságosak legyenek az ünnepi fogások

Időben vásároljunk be karácsonyra – van bolt, ami ki sem nyit 24-én

Szinte minden vizsgált fényfüzér veszélyes

A januártól életbe lépő változásokról szólt az idei utolsó Kormányinfó

A januártól életbe lépő változásokról szólt az idei utolsó Kormányinfó

Az ünnepek miatt szokatlan időben, kedden délután fél 4-től kezdték a Kormányinfót. Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt posztolta, hogy az év valószínűleg utolsó kormányülését tartották kedden. A Kormányinfón nem hangzott el nagy bejelentés, elsősorban a januártól életbe lépő változásokat ismertették. A kormányülésen szó esett a Benes-dekrétumokról is, Orbán Viktor tárgyalt szlovák kollégájával az ügyről – mondta Gulyás Gergely.
VIDEÓ
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új csúcsokkal kanyarodnak rá az ünnepekre az amerikai tőzsdék

Új csúcsokkal kanyarodnak rá az ünnepekre az amerikai tőzsdék

Folytatódik az év végi emelkedés a tőzsdéken, az MSCI All Country World Index hétfőn csúcsot döntött, az USA-ban az S&P 500 pedig tegnap már zsinórban a harmadik napja zárt emelkedéssel. Az ázsiai tőzsdéken ehhez képest csak oldalazás volt jellemző ma reggel, a legtöbb vezető ázsiai index alig mutat érdemi elmozdulást. Európában a tegnapi esés után ma reggel iránykereséssel indult a kereskedés, és délutánra sem alakult ki határozott irány, de a Stoxx 600 egy kis emelkedéssel is új csúcsra tudott menni. A karácsony előtti utolsó kereskedési napon számos előrehozott makroadatot kapunk, amelyek hatással lehetnek a kereskedés hangulatára. A következő napokban az ünnepek miatt változó lesz a tőzsdék nyitvatartása, erről szóló összefoglalónk itt olvasható.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Van, ahova a szankciók sem érnek el: meglepő, de ezt a terméket a mai napig tömegesen vásárolják az EU-országok

Van, ahova a szankciók sem érnek el: meglepő, de ezt a terméket a mai napig tömegesen vásárolják az EU-országok

Környezetvédelmi szervezetek szerint ez erkölcsi kérdés is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

The emails do not indicate any wrongdoing. The BBC has contacted Andrew Mountbatten-Windsor's team for a response.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 21:00
Itt van a reflux, itt van újra – mire figyeljünk az ünnepi szezonban?
2025. december 23. 20:11
Két visszahívás is történt: Ön mit vitt haza a mostani bevásárlások idején?
×
×
×
×