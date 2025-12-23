Dokumentumtervezetek készültek a háború lezárására az amerikai-ukrán tárgyalások után – a nap hírei

A januártól életbe lépő béremelésekről és adókedvezményekről számolt be az év utolsó kormányinfóján a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely többek között elmondta: január elsejével a minimálbér 322.800, a garantált bérminimum 373.200 forintra emelkedik. Folytatódik a pedagógusok béremelése, átlagosan 10 százalékkal, a közigazgatásban, a szociális és kulturális ágazatban 15 százalékkal. Emelésre számíthatnak az igazságügyi alkalmazottak is. Duplájára nő jövőre a családi kedvezményként igénybe vehető összeg. Január 1-jétől egy gyerek után havonta 20 ezer, két gyermek esetében gyermekenként 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint jár a családoknak.

A hallgatói lemorzsolódást csökkentő programot indít a kormány. A felsőoktatásért is felelős államtitkár Facebook videójában elmondta: a program célcsoportjába az orvos-egészség- és természettudományi, valamint műszaki, informatikai, agrár- és pedagógusképzésben tanuló hallgatók tartoznak. A 2026 és 2029 között időszakra szóló keretösszeg több mint 28 milliárd forint.

A nemzetgazdasági miniszter szerint politikai és gazdasági szorításban kell a kormánynak helytállnia. Nagy Márton az Indexnek adott interjúban azt mondta: Magyarországon a fogyasztás továbbra is erős, a reálbérek nőnek, a költségvetés szempontjából kulcsfontosságú adók, az áfa és a bérekhez kapcsolódó adónemek ugyanúgy befolynak, mintha magasabb lenne a növekedés. Hangsúlyozta: a külső feltételek miatt nem teljesültek a kormány növekedési számai.

Munkaszüneti nappá nyilvánítaná december 24-ét a Tisza párt. Magyar Péter közösségi oldalán arról írt, hogy ha kormányra kerülnek, már jövőre meghozzák ezt az intézkedést, hogy minden magyar család békében és nyugalomban készülhessen a Szentestére.

Budapest továbbra is várja azt a 12 milliárdos közösségi közlekedési normatívát a kormánytól – közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely az ATV-ben azt mondta: úgy tudja, az utaláshoz szükséges szerződésről már csak egy miniszter aláírása hiányzik. A kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a kormány átutalta a trolikért járó csaknem 9 milliárdot, és a közösségi közlekedési normatívát is ki fogják fizetni. Hozzátette ugyanakkor, hogy a főváros is tartozik a kormánynak.

Újabb, minden eddiginél nagyobb keretösszegű pályázati kiírás jelent meg a földhő hasznosítására. 19 milliárd forint kamatmentes hitel ösztönzi a geotermikus hő- és villamosenergia-termelő beruházásokat Budapesten kívül – közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Aláírta a szlovák köztársasági elnök a büntető törvénykönyvnek azt a módosítását, ami alapján fél év börtönt is kaphat, aki megkérdőjelezi a Beneš-dekrétumokat. Forró Krisztián, az államfő nemzetiségi ügyekkel foglalkozó tanácsadója, a felvidéki magyar párt korábbi elnöke az aláírás után beadta lemondását. A liberális Szabadság és Szolidaritás mozgalom és a Progresszív Szlovákia párt pedig jelezte, a módosítás miatt alkotmánybírósághoz fordul. A kormányinfón Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy nem helyes a szólásszabadság olyan korlátozása , amit a szlovák büntetőtörvénykönyv módosítása tartalmaz.

Több dokumentumtervezet is elkészült az amerikai és ukrán vezetőknek az orosz-ukrán háború beszüntetéséről folytatott tárgyalásai után - közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint ezek között van olyan is, amely az Ukrajna számára adandó biztonsági garanciákról, az újjáépítésről, valamint a háború lezárására vonatkozó alap-keretmegállapodásról szól.

A szerb elnök megerősítette, hogy információi szerint az orosz Gazprom képviselői a magyar Mol vezetésével tárgyalnak a szerb NIS kőolajcég eladásáról – írja a szerb Szabad Európa. A Reuters szerint Aleksandar Vučić arról is beszélt, hogy az üzletet január 15-ig kellene nyélbe ütni.

Soha nem látott méretű hadihajóflotta építését jelentette be az amerikai elnök. Az „Arany Flotta” hosszú távon 20–25 hadihajóból állhat, és az első két hajó építése már megkezdődött.

Az amerikai elnök megerősítette az Egyesült Államok igényét Grönlandra. Donald Trump hangsúlyozta, hogy az amerikai igény nem az ásványkincsekhez vagy az olajhoz kötődik. Az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van a területre.

Az Egyesült Államok megtartja a Venezuelától lefoglalt olajat és az azt szállító hajókat. Az amerikai elnök Floridában úgy fogalmazott: a készleteket akár el is adhatják, vagy felhasználhatják a stratégiai tartalékok feltöltésére.

Romániában az eddigi ügyvivőt nevezte ki a védelmi miniszteri posztra az államfő. Radu Miruta korábban gazdasági miniszter volt. A korábbi védelmi miniszter novemberben lemondott szakmai önéletrajzának meghamisítása miatt.

Egy fokozattal Aa1-re emelte Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s, amely az ország január 1-jei euróövezeti csatlakozásával indokolta döntést. A besorolás már csak egy lépéssel marad el a legmagasabb „Aaa” kategóriától.

Megbüntette a Ryanairt az olasz gazdasági versenyhivatal. A hatóság szerint a vállalat a piaci erőfölényével visszaélve akadályozta az utazási irodák repülőjegy-eladásait 2023 áprilisa és 2025 áprilisa között. A bírság összege 256 millió ír fontos, több mint 99 milliárd forint. A Ryanair fellebbez a döntés ellen.