Reagált az orosz elnök szóvivője Donald Trump „papírtigrisezésére”

Peszkov a szerdán sugárzott interjúban e szavakkal kommentálta Donald Trump előző napi kijelentését, amikor az amerikai elnök az ukrajnai helyzetről szólva Oroszországot papírtigrisnek nevezte.

A szóvivő szólt arról is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de előkészületek nélkül ez egy „kudarcra ítélt PR-akció” lenne. Peszkov szerint Putyin egyértelműen kifejtette álláspontját: azt mondta, hogy kész a találkozóra. Azonban szavait úgy pontosította, hogy csak akkor van értelme találkozni, ha a felek elvégezték a „házi feladatot”, vagyis ha a szakértői szintű előkészületek megtörténtek. De Kijev nem fejezte ki kívánságát munkacsoportok létrehozására a rendezés érdekében.

Peszkov kitért arra, hogy az orosz elnök nagyra értékeli az amerikai elnök hajlandóságát, hogy segítse az ukrán válság rendezését. Mint mondta: nagyra becsüli Trump készségét a segítségnyújtásra, a közös megoldáskeresésre. Putyin elnök – hangsúlyozta Peszkov – többször is javasolta az ukrán konfliktus kiváltó okainak megoldását, azonban az Egyesült Államok és Európa kategorikusan elutasító választ adott.

„Putyin többször is javasolta, hogy rendezzék ezeket az alapvető okokat (az ukrán konfliktusban), oldják meg ezt a problémát. Ezt indítványozta az amerikaiaknak is – még a Biden-adminisztráció előtt, sőt még azelőtt (Barack) Obamának (Joe Biden elődjének) is felajánlotta. Emlékszünk, ez 2007-ben történt. Mindenkinek felajánlották, az egész világnak felajánlották. De az amerikaiaktól kemény elutasítást kaptunk, hogy ne folytassunk tárgyalásokat erről a témáról” – emlékeztetett a Kreml szóvivője.

Peszkov felidézte az európaiak „kemény válaszát is, miszerint Oroszországnak nem kell beavatkoznia az európai biztonsági kérdésekbe, az európaiak maguk fogják megoldani azokat”. Hangsúlyozta, hogy ez az álláspont „teljesen ellentmond a biztonság oszthatatlansága alapelvének”.

„Háború folyik. Igen, a különleges hadművelet az egy dolog, de ami körülöttünk történik, az háború. Most a háború leghevesebb szakaszában vagyunk, és ez elég sorsdöntő. Meg kell nyernünk a gyermekeink, az unokáink és a jövőnk érdekében” – mondta.

Kiemelte, hogy az orosz gazdaság átalakult, a különleges katonai művelet igényeihez igazodva, és fedezi a hadsereg összes szükségletét. Megjegyezte: már többször hallható volt, hogy az orosz gazdaság összeomlik, „Oroszország darabokra hullik”, és így tovább. „Ezt többször is hallottuk Washingtonból, ezt hallottuk az európai fővárosokból. Már jó ideje. Oroszország gazdasága sok tekintetben átalakult a különleges katonai művelet igényeihez igazodva, oly módon, hogy a front összes igényét bőven fedezi” – mondta.

Donald Trump üzletember, és azt akarja, hogy az egész világ drágább amerikai olajat és cseppfolyósított gázt vásároljon – mondta a szóvivő. „Trump elnök soha nem titkolta, hogy az Egyesült Államok gazdasági érdekeit akarja biztosítani. A legegyszerűbb módszer az, ha az egész világot ráveszi, hogy drágább amerikai olajat és drágább amerikai cseppfolyósított gázt vásároljon” – mondta.

Peszkov szólt arról is, hogy Oroszország képes lesz közvetíteni az amerikai félnek az ukrán rendezéssel kapcsolatos legutóbbi értékelését, a párbeszéd csatornái működnek. Megjegyezte, hogy Donald Trump remélhetőleg ragaszkodik politikai akaratához, és erőfeszítéseket tesz az ukrán helyzet megoldására, de jelenleg gondolkodásában az az álláspont dominál, amelyet „Zelenszkijtől hallott”.

„Lehetőségünk lesz az amerikai féllel is ismertetni a legutóbbi eseményekkel kapcsolatos értékelésünket. Konkrétan (Szergej) Lavrov külügyminiszter találkozik velük” – mondta Peszkov. „Működnek a kommunikációs csatornák (az Egyesült Államokkal), és a helyzet igazából most alapvetően eltér attól, ami (a korábbi elnök, Joe) Biden adminisztrációja idején volt” – tette hozzá. „Tárgyalunk az amerikaiakkal, és Oroszország elnöke továbbra is nagyra értékeli Trump hajlandóságát a segítségnyújtásra, a közös megoldás keresésére” – emelte ki az interjúban a Kreml szóvivője.