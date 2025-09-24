ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.21
usd:
333.14
bux:
98695.33
2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

Reagált az orosz elnök szóvivője Donald Trump „papírtigrisezésére”

Infostart / MTI

Oroszország nem papírtigris, inkább medvéhez hasonlít, és papírmedvék nem léteznek – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője az orosz RBK rádiónak nyilatkozva.

Peszkov a szerdán sugárzott interjúban e szavakkal kommentálta Donald Trump előző napi kijelentését, amikor az amerikai elnök az ukrajnai helyzetről szólva Oroszországot papírtigrisnek nevezte.

A szóvivő szólt arról is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de előkészületek nélkül ez egy „kudarcra ítélt PR-akció” lenne. Peszkov szerint Putyin egyértelműen kifejtette álláspontját: azt mondta, hogy kész a találkozóra. Azonban szavait úgy pontosította, hogy csak akkor van értelme találkozni, ha a felek elvégezték a „házi feladatot”, vagyis ha a szakértői szintű előkészületek megtörténtek. De Kijev nem fejezte ki kívánságát munkacsoportok létrehozására a rendezés érdekében.

Peszkov kitért arra, hogy az orosz elnök nagyra értékeli az amerikai elnök hajlandóságát, hogy segítse az ukrán válság rendezését. Mint mondta: nagyra becsüli Trump készségét a segítségnyújtásra, a közös megoldáskeresésre. Putyin elnök – hangsúlyozta Peszkov – többször is javasolta az ukrán konfliktus kiváltó okainak megoldását, azonban az Egyesült Államok és Európa kategorikusan elutasító választ adott.

„Putyin többször is javasolta, hogy rendezzék ezeket az alapvető okokat (az ukrán konfliktusban), oldják meg ezt a problémát. Ezt indítványozta az amerikaiaknak is – még a Biden-adminisztráció előtt, sőt még azelőtt (Barack) Obamának (Joe Biden elődjének) is felajánlotta. Emlékszünk, ez 2007-ben történt. Mindenkinek felajánlották, az egész világnak felajánlották. De az amerikaiaktól kemény elutasítást kaptunk, hogy ne folytassunk tárgyalásokat erről a témáról” – emlékeztetett a Kreml szóvivője.

Peszkov felidézte az európaiak „kemény válaszát is, miszerint Oroszországnak nem kell beavatkoznia az európai biztonsági kérdésekbe, az európaiak maguk fogják megoldani azokat”. Hangsúlyozta, hogy ez az álláspont „teljesen ellentmond a biztonság oszthatatlansága alapelvének”.

„Háború folyik. Igen, a különleges hadművelet az egy dolog, de ami körülöttünk történik, az háború. Most a háború leghevesebb szakaszában vagyunk, és ez elég sorsdöntő. Meg kell nyernünk a gyermekeink, az unokáink és a jövőnk érdekében” – mondta.

Kiemelte, hogy az orosz gazdaság átalakult, a különleges katonai művelet igényeihez igazodva, és fedezi a hadsereg összes szükségletét. Megjegyezte: már többször hallható volt, hogy az orosz gazdaság összeomlik, „Oroszország darabokra hullik”, és így tovább. „Ezt többször is hallottuk Washingtonból, ezt hallottuk az európai fővárosokból. Már jó ideje. Oroszország gazdasága sok tekintetben átalakult a különleges katonai művelet igényeihez igazodva, oly módon, hogy a front összes igényét bőven fedezi” – mondta.

Donald Trump üzletember, és azt akarja, hogy az egész világ drágább amerikai olajat és cseppfolyósított gázt vásároljon – mondta a szóvivő. „Trump elnök soha nem titkolta, hogy az Egyesült Államok gazdasági érdekeit akarja biztosítani. A legegyszerűbb módszer az, ha az egész világot ráveszi, hogy drágább amerikai olajat és drágább amerikai cseppfolyósított gázt vásároljon” – mondta.

Peszkov szólt arról is, hogy Oroszország képes lesz közvetíteni az amerikai félnek az ukrán rendezéssel kapcsolatos legutóbbi értékelését, a párbeszéd csatornái működnek. Megjegyezte, hogy Donald Trump remélhetőleg ragaszkodik politikai akaratához, és erőfeszítéseket tesz az ukrán helyzet megoldására, de jelenleg gondolkodásában az az álláspont dominál, amelyet „Zelenszkijtől hallott”.

„Lehetőségünk lesz az amerikai féllel is ismertetni a legutóbbi eseményekkel kapcsolatos értékelésünket. Konkrétan (Szergej) Lavrov külügyminiszter találkozik velük” – mondta Peszkov. „Működnek a kommunikációs csatornák (az Egyesült Államokkal), és a helyzet igazából most alapvetően eltér attól, ami (a korábbi elnök, Joe) Biden adminisztrációja idején volt” – tette hozzá. „Tárgyalunk az amerikaiakkal, és Oroszország elnöke továbbra is nagyra értékeli Trump hajlandóságát a segítségnyújtásra, a közös megoldás keresésére” – emelte ki az interjúban a Kreml szóvivője.

Kezdőlap    Külföld    Reagált az orosz elnök szóvivője Donald Trump „papírtigrisezésére”

oroszország

ukrajna

donald trump

vlagyimir putyin

háború

dmitrij peszkov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Tuzson Bence: kiskorú sértett nincs, kétség nem fér a miniszterek ártatlanságához

Kormányrendelet jelent meg szerdán arról, hogy a Szőlő utcai javítóintézetben történt visszaéléseket ki kell vizsgálni, a feladattal Tuzson Bencét bízták meg. Az igazságügyi miniszter időközben nyilvánosságra hozott egy jelentést.
 

Magyar Péter rálicitál a nemzeti konzultációra: a Tisza Párt folytatja a „Nemzet Hangja népszavazást”

Megvan a nemzeti konzultáció második kérdése

Orbán Viktor: Magyar Pétert zsarolják, fogott ember

VIDEÓ
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.24. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megbukott a teszt: nem elég erős a horvát olajvezeték Magyarország ellátásához

Megbukott a teszt: nem elég erős a horvát olajvezeték Magyarország ellátásához

Múlt héten a Mol és a Janaf több alkalommal is folytatott közös teszteket az Adria kőolajvezetéken, de a Mol közleménye szerint a legfrissebb eredmények egyelőre nem igazolják, hogy a vezeték képes lenne hosszútávon Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat felhozni az Adria-tengerről. A tesztek során 1-2 óránál hosszabb ideig egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni a vezeték.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási áttörés az egyik leghalálosabb betegség ellen: pár évtizeden belül polcról levehető lesz az ellensz?

Óriási áttörés az egyik leghalálosabb betegség ellen: pár évtizeden belül polcról levehető lesz az ellensz?

Áttörést értek el a floridai kutatók: univerzális rákvakcina fejlesztésén dolgoznak, amely forradalmasíthatja a betegség kezelését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Typhoon Ragasa makes landfall in China after 17 killed in Taiwan

Typhoon Ragasa makes landfall in China after 17 killed in Taiwan

Ragasa is the world's strongest storm this year and has been roaring over the South China Sea for days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 24. 14:34
Tanárát arcon, magát torkon szúrta egy diák Franciaországban
2025. szeptember 24. 13:04
Újabb üzenetbotrány Ursula von der Leyen körül
×
×
×
×