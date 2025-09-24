Donald Trump össztüzet zúdított Európára: „országaitok a pokol felé tartanak”

Az ENSZ-közgyűlésen kedden felszólaló amerikai elnök közel 40 perccel lépte túl a számára meghatározott időt és nem fukarkodott a bírálatokkal. Beszédében össztüzet zúdított Európára, annak bevándorlási politikája miatt. Donald Trump úgy fogalmazott:

„Európa országait elárasztotta a törvénytelen bevándorlók inváziója, és ha nem zárják le a határokat, országaik elpusztulnak.” Az amerikai elnök szerint a nyitott határok kísérlete megbukott, és a kontinens „saját örökségét pusztítja el”.

„Hallgassanak rám, én nagyon értek ehhez” – magyarázta és közölte:

„országaitok a pokol felé tartanak”.

Trump a zöldenergiára való átállást is élesen bírálta, és a világ által átélt legnagyobb átvágásnak nevezte a klímaváltozást. Úgy fogalmazott: a migráció és az energiapolitika együtt egy „kétfarkú szörnyeteg”, amely mindent felemészt. Külön kiemelte Londont, ahol az általa „borzalmasnak” nevezett főpolgármester, Sadiq Khan irányít és akinek vezetése alatt Trump szerint „bevezethetik az iszlám törvénykezést”. Khan azonnal visszavágott, de csak annyival, hogy „nem méltatja válaszra a felháborító megjegyzést”.

Az ENSZ előtt mondott ötödik beszéde során Trump elnök felidézte régi konfliktusait a világszervezettel: az épület felújításának elutasított javaslatát hozta fel példaként arra, hogy a szervezet pazarló és alkalmatlan. Azzal vádolta az ENSZ-t, hogy inkább finanszírozza az illegális bevándorlókat, mintsem segítene megfékezni a tömeges átkeléseket.

Trump szerint Amerikának sikerült példát mutatnia: a déli határnál drasztikusan visszaesett az illegális határátlépések száma, a keménykezű kiutasítások és a szigorú intézkedések miatt idén először csökkenhet az Egyesült Államok népessége. Emellett hosszasan méltatta magát azzal, hogy segít lezárni a nemzetközi válságokat.

Egy esetében, amelyet nem sikerült, azaz Ukrajna kapcsán Vlagyimir Putyin orosz elnököt is megfenyegette:

új, erőteljes vámokat helyezett kilátásba, ha Moszkva nem ül tárgyalóasztalhoz Ukrajna ügyében.

Ugyanakkor világossá tette: a békéhez Európa együttműködése is szükséges. Nem az ENSZ előtt, de kedden igennel válaszolt arra, hogy le kell-e lőni a NATO-nak a légterébe lépett orosz gépeket.

Trump elutasította a palesztin állam elismerését, amelyet több nyugati szövetségese lépett meg az elmúlt napokban. Úgy fogalmazott: ez „jutalom a Hamász terrorszervezetnek” – amely nem sokkal a nyugati gesztusok után nyilvánosan kivégzett három, árulással vádolt embert.

A New York-i felszólalás kapcsán Trump azt is megjegyezte: beszéde „nagyon jól sikerült”, és külön megemlítette, hogy a teleprompter hibája miatt egy papírból kellett olvasnia a szövegét. Emellett egy elromlott mozgólépcsőn kellett feleségével felgyalogolnia az emeletre az ENSZ-székházban, ami jól jellemzi szerinte a szervezet költségvetési inkompetenciáját. Ezek a dolgok azonban még emlékezetesebbé tették a szereplését – mondta.