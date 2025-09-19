Ukrán külügyi szóvivő: lengyel főtisztek fogják tanulmányozni az ukrán drónelhárítás működését

Az ukrán külügyi szóvivő szerint erről a kijevi diplomácia vezetője, Andrij Szibiha állapodott meg lengyel kollégájával, Radosław Sikorskival. „A küldöttség látogatásának időpontját egyelőre biztonsági okokból nem hozzuk nyilvánosságra és a programmal kapcsolatban sem adhatok tájékoztatást" - közölte Heorhij Tyihij. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a lengyel küldöttség „magas szintű” lesz. Még hozzá tette, hogy további részletekkel majd az ukrán védelmi minisztérium szolgál.

A lengyel katonatisztek látogatásával kapcsolatban a Kyiv Independent megjegyzi, hogy az európai NATO országok eddig még nem készültek fel a nagyszabású, drónos hadviselésre. Ukrajnának viszont azz oroszokkal három és fél éve vívott háborúban rengeteg harctéri tapasztalata gyűlt össze. A angol nyelvű ukrán újság szerint a nyugati hadseregeknek kevés olyan megfizethető eszközük van amivel az olcsón, tömegével gyártható orosz drónok ellen védekezhetnének. A meglévő fegyvereiket eredetileg az ugyancsak méregdrága ballisztikus rakéták és manőverező robotrepülőgépek ellen tervezték.

Ezeket viszont nagy pazarlás lenne a filléres orosz drónok ellen használni.

Megfigyelők is arra emlékeztetnek, hogy a Lengyelországot ért szeptemberi támadáshoz is az oroszok olyan csali drónokat használtak amelyeket nagyrészt polisztirol habból és rétegelt falemezekből lehet gyártani. A meghajtásukat repülőmodellekhez használt, olcsó motorok végzik, a vezérlő elektronikájuk pedig szintén a lehető legegyszerűbb. Arra viszont tökéletesen megfelelnek, hogy tömeges támadás esetén túlterheljék az ellenség légvédelmét. Ezzel pedig lehetővé teszik, hogy a csapásmérő drónok és cirkáló rakéták elérjék a célpontjaikat.