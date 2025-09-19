ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.6
usd:
330.51
bux:
99634.76
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

Az ukránok kétharmada elutasítja a legújabb orosz béketervet is, de van, amibe beleegyeznének

Infostart

A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 75 százaléka ellenzi Moszkva javaslatát, hogy a békért cserébe Ukrajna törődjön bele az oroszok hódításaiba.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) végzett reprezentatív mintavételen alapuló felmérését szeptember 2. és 14. között Ukrajna felnőtt –18 éves és idősebb – állampolgárai körében, akik a kutatás időpontjában a kijevi kormány által ellenőrzött területeken éltek. Az 1023 válaszadóból álló mintán a közvélemény-kutatás hibahatára nem haladja meg a 4,1 százalékot. Az eredményekből az derült ki, hogy

az orosz béketerv legújabb változatát az ukránok 75 százaléka kategorikusan elutasítja.

Csak a válaszadók 17 százaléka mondta azt, hogy kész elfogadni egy ilyen tervet. Ha azonban az oroszok elképzelései valóra válnának, akkor azt 65 százalékuk Ukrajna vereségének tekintené és csak 7 százalék értékelné sikernek. Az ukránok 69 százaléka pedig arra számítana, hogy a békekötést követően Oroszország újabb inváziót kísérelne meg – írja a Kyiv Post az Ukrinform beszámolója alapján.

Az ukrajnai háború jelenlegi állása a washingtoni Háborús Kutatási Intézetének (ISW) térképén. A zölddel bekarikázott helyeken folynak a leghevesebb harcok, a rózsaszínnel pedig az oroszok által megszállt területeket jelölték.
Az ukrajnai háború jelenlegi állása a washingtoni Háborús Kutatások Intézetének (ISW) térképén. A zölddel bekarikázott helyeken folynak a leghevesebb harcok, rózsaszínnel pedig az oroszok által megszállt területeket jelölték.

A felmérésből az is kiderült, hogy az ukránok 74 százaléka kész támogatni egy olyan béketervet, amely befagyasztaná a konfliktust a jelenlegi frontvonalak mentén, de jogilag nem ismerné el a területi veszteségeket, miközben nemzetközi biztonsági garanciákat nyújtana Ukrajnának. Ellenben egy ilyen békét a megkérdezettek csupán 30 százaléka gondolná Ukrajna sikerének, míg 18 százalékuk vereségként élné meg. A kutatásban résztvevők 44 százaléka pedig részben sikernek, részben vereségnek tekintené. Azonban még egy ilyen békemegállapodás esetén is a többség (56 százalék) arra számít, hogy Moszkva idővel újabb háborút indítana.

Az ukránok ezt fogadnák el

A KIIS a kutatás eredményeit ismertetve arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán közvélemény csak számos feltétel teljesülése esetén hajlana a harcok befejezésére. Ezek közül a legfontosabbak, hogy Európa és az Egyesült Államok adjon biztonsági garanciákat, és folytassa a fegyverszállításokat, valamint Ukrajna anyagi támogatását, illetve szavatolja az ország légterének védelmét. Csupán ilyen körülmények között látják az emberek értelmét annak, hogy a háborút, a jelenlegi arcvonalak mentén befagyasszák. Oroszország ugyan megtarthatná az ellenőrzést a megszállt területek felett, de ezt sem Kijev sem pedig a nemzetközi közösség nem ismerné el. A Moszkva elleni szankciók is érvényben maradnának mindaddig, amíg meg nem szűnik az újabb agresszió veszélye. Ugyanakkor Ukrajna tovább haladna az EU-tagság felé vezető úton.

Moszkva ilyen békét akar

Ezzel szemben a Kreml által újabban szorgalmazott terv értelmében a békekötést követően az Egyesült Államok és Európa azonnal feloldaná az összes szankciót. Kijev hivatalos nyelvként ismerné el az oroszt és Ukrajna jelentősen csökkentené katonái számát, valamint korlátozná hadserege fegyverzetét. Moszkva ahhoz is ragaszkodik, hogy az ukránok végleg mondjanak le a NATO-tagságáról, a Nyugat pedig a továbbiakban nem szállíthatna fegyvereket nekik. Oroszországnak azt is kikötné, hogy meghatározhassa milyen biztonsági garanciákat kaphat Ukrajna, és a kijevi vezetésnek is szavatolnia kellene az oroszok biztonságát.

Az orosz hadsereg eddig Ukrajna a pirossal színezett részeit szállta meg. A rózsaszínnel jelzett területeket pedig Moszkva a békekötés feltételeként követeli és máris Novorosszijának - Új oroszországnak nevezi. Ábra: ISW
Az orosz hadsereg eddig Ukrajna a pirossal színezett részeit szállta meg. A rózsaszínnel jelzett területeket pedig Moszkva a békekötés feltételeként követeli és máris Novorosszijának - Új oroszországnak nevezi. Ábra: ISW

A putyini vezetés elképzelései szerint az ukrán haderő kivonulna a donyecki régió jelenleg még ellenőrzése alatt álló részeiről, beleértve Kramatorszkot, Szlovjanszkot és más városokat. Kijev örökre lemondana a Krím-félszigetről, a donyecki, valamint a luhanszki területekről és elismerné, hogy azok Oroszországhoz tartoznak. Moszkva ezenfelül megtarthatná az ellenőrzést Herszon és Zaporizzsje megyék jelenleg megszállt területei felett is.

Kezdőlap    Külföld    Az ukránok kétharmada elutasítja a legújabb orosz béketervet is, de van, amibe beleegyeznének

oroszország

ukrajna

közvélemény-kutatás

béketerv

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az ukránok kétharmada elutasítja a legújabb orosz béketervet is, de van, amibe beleegyeznének

Az ukránok kétharmada elutasítja a legújabb orosz béketervet is, de van, amibe beleegyeznének

A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 75 százaléka ellenzi Moszkva javaslatát, hogy a békért cserébe Ukrajna törődjön bele az oroszok hódításaiba.
 

Donald Trump Nagy-Britanniában: Vlagyimir Putyin igencsak cserbenhagyott

Moszkva tudja, kik beszélik le Donald Trumpot a konstruktív lépésekről Ukrajna ügyében

"700 ezer" - Vlagyimir Putyin friss számokat osztott meg az orosz parlament legfontosabb szereplőivel

Volodimir Zelenszkij nyilatkozatából derült ki, újabb ukrán hadművelet zajlik

Áfaemelés jön Oroszországban? Vlagyimir Putyin most hallgat, a jegybank nem

Annyi az oroszok szuperfegyverének? - Videó egy légi üldözésről

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ellentámadásba lendült Kijev, új amerikai fegyverek érkeztek Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Ellentámadásba lendült Kijev, új amerikai fegyverek érkeztek Ukrajnába – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön bejelentette, az ukrán haderő Dobropillija és Pokrovszk térségében offenzívába kezdett, és az akció fő sikerének azt nevezte, hogy megfosztották az orosz erőket "azon képességüktől, hogy teljeskörű offenzívát indítsanak, amit hosszú ideje terveztek". Miközben az Egyesült Államok és a NATO legelső, PURL-alapon keresztül biztosított katonai segélycsomagja megérkezett Ukrajnába, Donald Trump amerikai elnök nagy-britannai útján kijelentette: azt hitte az orosz-ukrán háború megoldása lesz a legkönnyebb számára, de Putyin "igazán cserben hagyta" őt. Az amerikai elnök ezen túl az orosz olaj vásárlásának leállítására sürgette az európai országokat tegnap. Csütörtökön emellett változások történtek a Kreml berkein belül: távozott Vlagyimir Putyin egyik legrégebbi szövetségese, Dmitrij Kozak az elnöki apparátus vezetőhelyettesi posztjáról, aminek a hátteréről itt írtunk. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből

Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből

A magyar gasztronómia új korszakba lépett - nem a séfek, hanem a fiatalok diktálják az irányokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says TV networks 'against' him should 'maybe' lose licence, after Kimmel suspension

Trump says TV networks 'against' him should 'maybe' lose licence, after Kimmel suspension

His comments came as the head of the US broadcast regulator vowed to keep holding networks "accountable".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 06:24
Videóra vették, ahogy kardszárnyú delfinek elsüllyesztenek egy hajót
2025. szeptember 18. 22:06
Kettős halál – közel került az izraeli konfliktus Jordánia határához
×
×
×
×