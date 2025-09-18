ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.22
usd:
330.29
bux:
99347.92
2025. szeptember 18. csütörtök Diána
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Korlátozás jön a ChatGPT-nél

Infostart

Az OpenAI, a ChatGPT fejlesztője korlátozásokat vezet be a 18 éven aluli felhasználók számára, írta blogbejegyzésében Sam Altman vezérigazgató.

A döntés hátterében az áll, hogy a mesterséges intelligencia-chatbotot egyre gyakrabban használják gyerekek és tinédzserek is, akik potenciálisan veszélyes tartalmaknak lehetnek kitéve - írja a 24.hu.

A jövőben a felhasználóknak meg kell adniuk a születési dátumukat. Ennek célja, hogy a 13 év alattiak ne férjenek hozzá a szolgáltatáshoz, a 13-17 éves korosztály számára pedig szigorúbb tartalomszűrést alkalmazzanak. Altman elmondása szerint a ChatGPT a jövőben nem fog az öngyilkossághoz kapcsolódó témákról beszélgetni a tinédzserekkel.

Rémes esetek

Egy mentálisan labilis férfi például a ChatGPT-vel folytatott beszélgetés után vetett véget saját és édesanyja életének, mert a chatbot megerősítette tévképzeteit.

Egy másik esetben egy 60 éves férfi kórházba került, miután a chatbot azt tanácsolta neki, hogy só helyett egy mérgező vegyületet fogyasszon.

Kezdőlap    Külföld    Korlátozás jön a ChatGPT-nél

korlátozás

tinédzser

chatgpt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

Resperger István: százezrek haltak már meg az ukrán fronton, rengeteg a kéz vagy láb nélküli ember

El tud-e tévedni egy drón? Beengedi-e a NATO a csalidrónt? Hogyan kell értékelni Belarusz mostani magatartását? Szolgálná-e Európa védelmét az elmocsarasítás? Melyik európai országban jelenti a legkisebb gondot a toborzás? Ezekre a kérdésekre mind-mind választ kaphatunk Resperger István ezredestől. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

A lengyel sajtó szerint mégsem orosz drón, hanem saját rakéta okozta a legnagyobb kárt

Szergej Lavrov kitiltja Európát a tárgyalásokról

Az ukrán elnök biztos további két orosz offenzívában

Matteo Salvini élesen fogalmazott az olasz katonák oroszországi bevetése ügyében

Újabb orosz iparmágnás került a Kreml feketelistájára

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentést tett a nyugdíjas-infláció miatti kiegészítő nyugdíjemelésről. A honvédelmi miniszter testőre saját magát találta el, úgy sérült meg, de szó esett az Otthon Startról, valamint a nemzeti konzultációról is.
 

Indul a nyomtatás: október elejétől postázzák a konzultációs íveket

Elismerte a honvédelmi miniszter, hogy golyót kapott a testőre

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Medián: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Polgárháború Amerikában: mi lesz, ha valósságá válik mindenki legrosszabb rémálma?

Polgárháború Amerikában: mi lesz, ha valósságá válik mindenki legrosszabb rémálma?

Jó tíz évvel ezelőtt totális abszurdum lett volna egyáltalán megemlíteni azt a lehetőséget, hogy az Egyesült Államokban, a világ legerősebb katonai és gazdasági hatalmában polgárháború lehet, mára viszont nagy emberek tárgyalják egy súlyos belső konfliktus kockázatát. Amerikai szenátorok és képviselők mellett bankvezérek, hedge fundosok és természetesen több százazer közösségimédia-felhasználó is rendszeresen beszél arról, hogy az Egyesült Államokat egyre inkább mérgező politikai széthúzás fegyveres konfliktussá fajulhat, különösen akuttá vált a téma most Charlie Kirk jobboldali influenszer tragikus halála miatt. Nézzük meg, milyen esélyei, kockázatai lehetnek annak, ha megvalósul a legrosszabb forgatókönyv az Egyesült Államokban, és vegyük górcső alá azt is, mit érezhetünk mi itt, Közép-Európában ennek hatásaiból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket

Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket

A schengeni átjárhatóság azonnal érezhető ingatlanpiaci élénkülést hozott a román határ mentén, a forgalom és az árak is gyorsabban mozognak, mint az országos átlag.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
King and Trump hail UK-US special relationship in state banquet speech

King and Trump hail UK-US special relationship in state banquet speech

The state visit will continue on Thursday, as it moves from a royal spectacle to political talks with PM Keir Starmer

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 18. 06:00
Félelmetes drónként születnek újjá az ősöreg kínai vadászgépek
2025. szeptember 18. 05:36
Elképesztő sci-fi lézerfegyvert állít hadrendbe Izrael
×
×
×
×