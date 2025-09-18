Korlátozás jön a ChatGPT-nél

A döntés hátterében az áll, hogy a mesterséges intelligencia-chatbotot egyre gyakrabban használják gyerekek és tinédzserek is, akik potenciálisan veszélyes tartalmaknak lehetnek kitéve - írja a 24.hu.

A jövőben a felhasználóknak meg kell adniuk a születési dátumukat. Ennek célja, hogy a 13 év alattiak ne férjenek hozzá a szolgáltatáshoz, a 13-17 éves korosztály számára pedig szigorúbb tartalomszűrést alkalmazzanak. Altman elmondása szerint a ChatGPT a jövőben nem fog az öngyilkossághoz kapcsolódó témákról beszélgetni a tinédzserekkel.

Rémes esetek

Egy mentálisan labilis férfi például a ChatGPT-vel folytatott beszélgetés után vetett véget saját és édesanyja életének, mert a chatbot megerősítette tévképzeteit.

Egy másik esetben egy 60 éves férfi kórházba került, miután a chatbot azt tanácsolta neki, hogy só helyett egy mérgező vegyületet fogyasszon.