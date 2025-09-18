ARÉNA
tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

A levegőben ütközött két repülő autó, az egyik kiégett – videó

Infostart

A kísérleti járművek egy kínai légi parádén szerepeltek volna, azonban valami hiba történt a manőverezés közben.

Két repülő autó ütközött össze az északkelet-kínai Csangcsun városában, ahol egy ötnapos légi parádé főpróbájaként emelkedtek a magasba a járművek, ám az egyik manőverbe hiba csúszott, ami végül súlyos balesethez vezetett – írja a CNN tudósítása nyomán a naphire.hu.

Az ütközés következtében az egyik járműnek kényszerleszállást kellett végrehajtania, ami után ki is gyulladt.

A járműveket fejlesztő Xpeng közölte: a baleset a nem megfelelő távolság miatt történt. A cég szerint az egyik repülő autó olyan mértékű szerkezeti károsodásokat szenvedett az ütközés során, ami miatt nem tudott tovább a levegőben maradni.

Egy szemtanú szerint a járművek éppen szoros alakzatban hajtottak végre manővereket, amikor az ütközés történt. A kényszerleszállást végrehajtó eszköz pilótája még időben ki tudott menekülni, csak könnyebb sérüléseket szenvedett. Az esemény szervezői közleményben tudatták, hogy a hatóságok vizsgálják az ügyet.

