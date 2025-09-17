Magyar elnök az uniós törvényszék egyik tanácsának élén

Kecsmár Krisztián 2021 októberében lépett hivatalba az Európai Unió Törvényszékének magyar bírájaként.

A luxembourgi közlemény szerint a törvényszék tagjainak részleges megújítását, valamint az Európai Unió Törvényszéke elnökének és elnökhelyettesének hároméves időtartamra szóló megválasztását követően a bírák maguk közül megválasztották a törvényszék tíz tanácsának elnökét. Az új elnökök feladataikat a 2025. szeptember 16-tól 2028. augusztus 31-ig terjedő időszakban látják el.

Kecsmár Krisztián 1975-ben született Budapesten. Nemzetközi és európai uniós jogot tanult Franciaországban 1995 és 2000 között a Paris-Saclay Egyetemen.

Szakreferensként dolgozott az Európai Bizottság Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóságán, majd a Versenyjogi Főigazgatóságon.

Az uniós bizottság kirendeltjeként dolgozott a magyar Igazságügyi Minisztériumban az európai ügyekért felelős miniszteri kabinet tagjaként.

Az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi és uniós igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára volt 2016 és 2018 között, majd Trócsányi László igazságügyi miniszter kabinetfőnöke 2019-ben.

Később ismét az Európai Bizottság alkalmazta Brüsszelben.