ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.6
usd:
329.57
bux:
99978
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
×
Israel and Egypt flags on a wall with crack. Israel and Egypt relation. Egypt vs Israel
Nyitókép: Getty Images / Ruma Aktar

Egyiptom kezd szembefordulni Izraellel

Infostart / MTI

"Ellenségnek" nevezte egy beszédében az egyiptomi elnök Izraelt, ami először fordult elő azóta, hogy a két ország 46 évvel ezelőtt békét kötött egymással - közölte egy egyiptomi kormányzati tisztségviselő.

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök az Iszlám Együttműködés Szervezete (OIC) és az Arab Liga rendkívüli együttes ülésén Dohában hétfőn úgy fogalmazott: "az ellenségnek fel kell ismernie, hogy a térség országai nem megosztottak, és egységes álláspontot képviselnek Izraellel szemben" - közölte Dia Rasvan, az egyiptomi állami információs szolgálat vezetője.

Rasvan szerint ez volt az első eset, hogy egy egyiptomi elnök az "ellenség" szót használta Izraelre 1977, Anvar Szadat egykori államfő jeruzsálemi látogatása óta.

Egyiptom és Izrael két évvel később, 1979-ben kötött békemegállapodást.

Rasvan az Extra News hírcsatornának azt mondta hétfő este: "egy barát nem jelent fenyegetést a másik nemzetbiztonságára". Egyiptom átléphetetlen határvonalnak tekinti a palesztinok kényszerkitelepítését a Gázai övezetből - tette hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Egyiptom kezd szembefordulni Izraellel

egyiptom

izrael

hamász-izrael-konfliktus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Mire lehet számítani Donald Trump héten kezdődő brit állami látogatásán? A királyi pompa borítékolható, de megjutalmazza-e az amerikai elnök a szövetségesét? Olvad-e a jég Ukrajna- vagy Gáza-ügyben?
 

Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter

Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump nem csak Európának üzent az orosz energia tilalmáról

Amerikai–brit összeborulás: új nukleáris aranykorba tartanak

Amerikai beruházások érkeznek Magyarországra

VIDEÓ
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos vád: Moszkva segítségével szőttek összeesküvést a kormány megdöntésére Magyarország szomszédjában

Súlyos vád: Moszkva segítségével szőttek összeesküvést a kormány megdöntésére Magyarország szomszédjában

Újabb vádpontok alapján emelt vádat a román legfőbb ügyészség kedden Calin Georgescu volt államfőjelölt ellen, akit júliusban fasiszta és legionárius propaganda, rasszista és idegengyűlölő eszmék terjesztése, népirtásért vagy emberiesség elleni bűncselekményekért jogerősen elítélt személyek kultuszának ápolása miatt állítottak bíróság elé.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ennyi volt, legendás budapesti vendéglátóhely húzza le a rolót: sokak kedvence volt

Ennyi volt, legendás budapesti vendéglátóhely húzza le a rolót: sokak kedvence volt

A Pavilon Bar közösségi oldalán nehéz szívvel jelentették be, hogy a héten tartanak nyitva utoljára.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hollywood icon Robert Redford dies aged 89

Hollywood icon Robert Redford dies aged 89

The actor and filmmaker was known for his blockbuster films like Butch Cassidy and The Sundance Kid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 15:18
Vége a miniszteri kiváltságoknak - Franciaországban
2025. szeptember 16. 14:24
Meghalt Robert Redford
×
×
×
×