2025. szeptember 10. szerda
Donald Trump megválasztott amerikai elnök beiktatási ünnepségének próbáját tartják a törvényhozás washingtoni épülete, a Capitolium nyugati oldala előtt 2025. január 12-én. Donald Trumpot, az Egyesült Államok 47. megválasztott elnökét, 2025. január 20-án iktatják be hivatalába.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Elswick

Megbüntetné Magyarországot egy amerikai NGO magyar származású képviselője

Infostart

Magyarország elleni szankciókra sürgette az amerikai kongresszust egy amerikai székhelyű nem kormányzati szervezet (NGO) magyar származású, közép-európai tisztségviselője kedden az amerikai törvényhozás meghallgatásán Washingtonban.

Hegedüs Dániel, a German Marshall Fund Közép-Európáért felelős regionális igazgatója a kongresszus emberi jogi bizottságának meghallgatásán Magyarország mellett Szlovákia és Bulgária ellen is lépéseket javasolt a civil szervezetek működését szabályozó törvények vagy törvénytervezetek miatt.

Úgy vélekedett, hogy a három európai uniós ország jogszabályai a politikai véleménykülönbséget teszik jogi felelősségre vonhatóság tárgyává.

Hegedüs Dániel arra sürgette

az amerikai kongresszust, hogy ítélje el Magyarországot, Szlovákiát és Bulgáriát a civil szervezeteket érintő jogszabályok miatt,

valamint a törvényhozókat arra biztatta, hogy utazzanak el az említett országokba, és találkozzanak személyesen az érintett szervezetek vezetőivel.

A meghallgatáson Michael Shellenberger amerikai újságíró, egyetemi tanár úgy vélte, hogy csupán bizonyos országokat kritika tárgyává tenni elfogultság gyanúját veti fel. Kijelentette, hogy a demokratikus deficitek sorában nem hangzott el Románia, ahol esélyes elnökjelöltet tiltottak el az indulástól, ahogy Franciaországban és Brazíliában a jelenlegi legnépszerűbb jelölt a következő választáson nem indulhat, míg Németországban is egy esélyes polgármesterjelöltet tiltottak el a választási indulástól.

A kongresszus Tom Lantos Emberi Jogi Bizottságának meghallgatásán többek mellett szót kapott Gina Romero, az ENSZ különleges jelentéstevője is.

Kezdőlap    Külföld    Megbüntetné Magyarországot egy amerikai NGO magyar származású képviselője

magyarország

ngo

usa

