Megbüntetné Magyarországot egy amerikai NGO magyar származású képviselője

Hegedüs Dániel, a German Marshall Fund Közép-Európáért felelős regionális igazgatója a kongresszus emberi jogi bizottságának meghallgatásán Magyarország mellett Szlovákia és Bulgária ellen is lépéseket javasolt a civil szervezetek működését szabályozó törvények vagy törvénytervezetek miatt.

Úgy vélekedett, hogy a három európai uniós ország jogszabályai a politikai véleménykülönbséget teszik jogi felelősségre vonhatóság tárgyává.

Hegedüs Dániel arra sürgette

az amerikai kongresszust, hogy ítélje el Magyarországot, Szlovákiát és Bulgáriát a civil szervezeteket érintő jogszabályok miatt,

valamint a törvényhozókat arra biztatta, hogy utazzanak el az említett országokba, és találkozzanak személyesen az érintett szervezetek vezetőivel.

A meghallgatáson Michael Shellenberger amerikai újságíró, egyetemi tanár úgy vélte, hogy csupán bizonyos országokat kritika tárgyává tenni elfogultság gyanúját veti fel. Kijelentette, hogy a demokratikus deficitek sorában nem hangzott el Románia, ahol esélyes elnökjelöltet tiltottak el az indulástól, ahogy Franciaországban és Brazíliában a jelenlegi legnépszerűbb jelölt a következő választáson nem indulhat, míg Németországban is egy esélyes polgármesterjelöltet tiltottak el a választási indulástól.

A kongresszus Tom Lantos Emberi Jogi Bizottságának meghallgatásán többek mellett szót kapott Gina Romero, az ENSZ különleges jelentéstevője is.