Izrael újra támad

Az izraeli hadsereg közlése szerint katonai támaszpontokra, egy üzemanyagraktárra és az Irán támogatta lázadók "propagandarészlegének" központjára mértek csapást.

"Ez válasz volt a terrorista húszik támadásaira, amelyek során pilóta nélküli légi járműveket és föld-föld rakétákat lőttek ki Izrael területére" - tette hozzá az izraeli hadsereg.

A húszik szócsöveként szolgáló al-Maszíra televízió arról számolt be, hogy a támadás a jemeni központi bank egyik irodáját is érte Dzsauf tartomány el-Hazm nevű körzetében. A húszik szóvivője, Jahja Szarí pedig közölte, hogy Izrael kizárólag polgári célokat támadott, amelyek közt két jemeni lap szanaai szerkesztőségét is találat érte. Szemtanúk beszámolói szerint a húszik "védelmi minisztériumát" is eltalálták.

A lázadók egészségügyi hatósága szerint a támadásban kilencen vesztették életüket, 118-an megsebesültek.