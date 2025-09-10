ARÉNA
2025. szeptember 10. szerda
Nyitókép: Unsplash

Izrael újra támad

Infostart / MTI

Izrael ámadást hajtott végre a síita húszi lázadók kezén lévő jemeni főváros, Szanaa, valamint Dzsauf tartomány ellen - közölte az izraeli hadsereg.

Az izraeli hadsereg közlése szerint katonai támaszpontokra, egy üzemanyagraktárra és az Irán támogatta lázadók "propagandarészlegének" központjára mértek csapást.

"Ez válasz volt a terrorista húszik támadásaira, amelyek során pilóta nélküli légi járműveket és föld-föld rakétákat lőttek ki Izrael területére" - tette hozzá az izraeli hadsereg.

A húszik szócsöveként szolgáló al-Maszíra televízió arról számolt be, hogy a támadás a jemeni központi bank egyik irodáját is érte Dzsauf tartomány el-Hazm nevű körzetében. A húszik szóvivője, Jahja Szarí pedig közölte, hogy Izrael kizárólag polgári célokat támadott, amelyek közt két jemeni lap szanaai szerkesztőségét is találat érte. Szemtanúk beszámolói szerint a húszik "védelmi minisztériumát" is eltalálták.

A lázadók egészségügyi hatósága szerint a támadásban kilencen vesztették életüket, 118-an megsebesültek.

