A 15 éves önkéntes száműzetéséből hazatért Thakszin Sinavatra volt thaiföldi miniszterelnök üdvözli támogatóit a thaiföldi főváros Don Mueang repülőterén 2023. augusztus 22-én. Thakszin Sinavatra kormányzásának a 2006-os katonai puccs vetett véget. Korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel és a monarchia iránti tiszteletlenséggel vádolták, a börtönbüntetés elől 2008-ban elmenekült az országból. Jobbról lánya, Paetongtarn Sinavatra, a Pheu Thai Párt miniszterelnök-jelöltje.
Nyitókép: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

Börtönbe vonult a volt thai miniszterelnök

Infostart

A korrupcióért eredetileg kiszabott büntetését királyi kegyelemmel csökkentették, majd hosszú kórházi tartózkodás után, az életkorára hivatkozva a maradékot el is engedték. A legfelsőbb bíróság azonban kimondta: mindezt semmi sem indokolta, és haladéktalanul meg kell kezdenie a kiszabott idő letöltését.

A thaiföldi legfelsőbb bíróság kedden úgy döntött, hogy haladéktalanul meg kell kezdenie egy év börtönbüntetésének letöltését Thakszin Sinavatra volt miniszterelnöknek, aki be is vonult a börtönbe – írja a 24.hu.

A korrupcióért 8 év börtönre ítélt politikus 2023-ban tért vissza az emigrációból, és csak hat hónapot töltött fogságban, azt is egy kórházban. Ezután királyi kegyelem révén büntetését egy év börtönbüntetésre csökkentették, majd 2024 februárjában életkora miatt idő előtt szabadlábra helyezték.

Kedden azonban úgy döntött a thai legfelsőbb bíróság, hogy a volt miniszterelnök kórházba küldése nem volt törvényes, és tudatában volt, hogy betegsége nem volt sürgős probléma. Megállapították, hogy a kórházi tartózkodása nem számíthat börtönbüntetésnek, ezért a bíróság elrendelte, hogy azonnal meg kell kezdenie büntetése letöltését. A politikuk kedden be is vonult a büntetés-végrehajtási intézebe.

Lánya, Paetongtarn Sinavatra, aki aki augusztus végén mondott le a miniszterelnöki tisztségről, a bíróság előtt azt mondta: „Apám továbbra is szellemi vezető marad, akár korábbi politikai tisztségének, akár az országért tett hozzájárulásainak, akár a thaiföldi emberek életének javítására irányuló őszinte szándékának köszönhetően.”

A Sinavatra család 2023-ban tért vissza a hatalomba. De a múlt pénteken alakult új kormányban nem kapott helyet a családhoz kapcsolódó Pheu Thai párt, miután Paetongtarn Sinavatra távozni kényszerült posztjáról.

