Börtönbe vonult a volt thai miniszterelnök

A thaiföldi legfelsőbb bíróság kedden úgy döntött, hogy haladéktalanul meg kell kezdenie egy év börtönbüntetésének letöltését Thakszin Sinavatra volt miniszterelnöknek, aki be is vonult a börtönbe – írja a 24.hu.

A korrupcióért 8 év börtönre ítélt politikus 2023-ban tért vissza az emigrációból, és csak hat hónapot töltött fogságban, azt is egy kórházban. Ezután királyi kegyelem révén büntetését egy év börtönbüntetésre csökkentették, majd 2024 februárjában életkora miatt idő előtt szabadlábra helyezték.

Kedden azonban úgy döntött a thai legfelsőbb bíróság, hogy a volt miniszterelnök kórházba küldése nem volt törvényes, és tudatában volt, hogy betegsége nem volt sürgős probléma. Megállapították, hogy a kórházi tartózkodása nem számíthat börtönbüntetésnek, ezért a bíróság elrendelte, hogy azonnal meg kell kezdenie büntetése letöltését. A politikuk kedden be is vonult a büntetés-végrehajtási intézebe.

Lánya, Paetongtarn Sinavatra, aki aki augusztus végén mondott le a miniszterelnöki tisztségről, a bíróság előtt azt mondta: „Apám továbbra is szellemi vezető marad, akár korábbi politikai tisztségének, akár az országért tett hozzájárulásainak, akár a thaiföldi emberek életének javítására irányuló őszinte szándékának köszönhetően.”

A Sinavatra család 2023-ban tért vissza a hatalomba. De a múlt pénteken alakult új kormányban nem kapott helyet a családhoz kapcsolódó Pheu Thai párt, miután Paetongtarn Sinavatra távozni kényszerült posztjáról.