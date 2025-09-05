ARÉNA
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
Rendőrök a lövöldözés helyszínén, egy grazi középiskolánál 2025. június 10-én. Sajtóértesülések az iskolai lövöldözés következtében legkevesebb kilenc ember életét vesztette, több diák és tanár pedig súlyosan megsérült. Az elkövető a lövöldözést követően az iskola egyik mosdójában végzett magával.
Nyitókép: MTI/AP/Kleine Zeitung

Visszamenőleges hatállyal szigorítják a fegyvertartást Ausztriában

Infostart

Június tizedike bekerült az osztrák történelemkönyvekbe: a grazi iskolai ámokfutás után, amely a merénylőn kívül kilenc diák és egy tanárnő életét követelte, a kormány egy sor biztonsági intézkedést léptetett életbe, most pedig az eddigi, meglehetősen liberális fegyvertartás szigorításának tervezetét ismertette.

A grazi BORG Dreierschützen gimnáziumban az ámokfutást a középiskola egy volt hallgatója, a 21 éves Arthur A. követte el. A felfegyverkezett merénylő alig hét perc alatt kilenc diákot mészárolt le, és egyik volt tanárnőjével is végzett. Ezt követően öngyilkosságot követett el.

A Christian Stocker kancellár vezette, a konzervatív Osztrák Néppártból (ÖVP), a szociáldemokrata SPÖ-ből és a baloldali liberális NEOS pártból álló kormány a merényletet követően megszigorította az iskolák védelmét. A fenyegető tartalmú üzenetek megszaporodása miatt megállapodtak az üzenetküldő alkalmazások megfigyelésében is.

A fegyvertartási törvény most ismertetett, egyelőre még parlamenti jóváhagyásra váró szigorítási tervezete is a biztonsági intézkedések fő eleme. Ausztriában eddig túl könnyű volt fegyverhez jutni. Az érvényben lévő jogszabály a fegyvertartást már a 18. év betöltésétől lehetővé tette.

A 21 éves merénylő korábban engedéllyel jutott az ámokfutáshoz használt két fegyverhez, így egy Glock pisztolyhoz, valamint egy sörétes puskához. Az ugyanakkor később vált ismertté, hogy mentálisan meglehetősen labilis volt.

A kormánypártok már elküldték törvénytervezetet az ellenzéknek, és most a parlament belügyi bizottsága elé került. A vitára két hetet irányoztak elő. Ezt követően a tervezetet a Nemzeti Tanács plenáris ülése elé terjesztik. Az új törvény parlamenti jóváhagyás esetén már 2026. január elsejétől hatályba léphet.

A szigorítás fő elemei közé tartozik a fegyverbirtoklási kártyához kötött fegyverek körének bővítése, a pszichológiai tesztek kiszélesítése, a visszamenőleges hatályú szabályozás, az ismétlődő megbízhatósági ellenőrzés, továbbá bizonyos fegyverek birtoklására vonatkozóan az alsó korhatár emelése. A magántulajdonban lévő fegyverek eladása csak bejegyzett kereskedőkön keresztül lesz engedélyezhető, továbbá erősíteni kívánják az illegális feketekereskedelem elleni fellépést is.

A Der Standard szerint része a tervezetnek az úgynevezett gondolkodási időszak meghosszabbítása: aki lőfegyvert vásárolt egy boltban, mostanáig három napot kellett várnia ahhoz, hogy ténylegesen hazavihesse, de a kormány ezt a várakozási időt négy hétre kívánja meghosszabbítani.

A tervezet előirányozza a szociális környezet fokozott védelmét is. Erre hivatkozva a jövőben bizonyos esetekben lehetőség lesz a fegyverek vásárlásának tilalmára. Ez magában foglalhatja a párkapcsolatban vagy a családban már elkövetett vagy lehetséges erőszakos bűncselekmények kivizsgálását.

A jövőben lehetővé kell tenni az illetékes engedélyezési hatóságok és az egészségügyi intézmények közötti adatcserét is.

Ami a konkrét példákat illeti, a fegyvertörvény szerint a B kategóriájú lőfegyverek közé tartoznak a kézifegyverek (revolverek, pisztolyok), a sörétes puskák és a félautomata lőfegyverek, amelyek nem harcászati vagy tiltott fegyverek. Birtoklásuk jelenleg 21 éves kortól engedélyezett. A kormány most 25 évre emelné ezt a korhatárt.

Jelentős változásokat terveznek a C kategóriájú, úgynevezett hosszú fegyvereknél (Langwaffe). A jövőben ezek 21 éves kortól lesznek elérhetők a korábbi 18 év helyett. Ezenkívül a jövőben kötelező lesz fegyvertartási kártya bemutatása a beszerzéshez. Az első alkalmazáshoz, illetve ezt követően pedig ötévente pszichológiai vizsgálatok szükségesek.

A tervezet szerint fokozni kell a fegyvertartási engedélyhez szükséges klinikai-pszichológiai vizsgálatok követelményeit. Ebből a célból személyes interjú szükséges egy pszichológussal, amelynek során többek között meghatározzák a fegyverek megszerzésének motivációját, a személyes hátteret, illetve a releváns személyiségjegyeket.

A szigorúbb szabályok bizonyos esetekben visszamenőleges hatállyal alkalmazandók. A hatóságok így visszavonhatják az engedélyt azoktól, akik nem rendelkeznek érvényes vadászati engedéllyel, illetve szakértők szerint hajlamosak a fegyverek gondatlan kezelésére, illetve alkalmazására.

Az ellenzéki osztrák Szabadságpárt (FPÖ) korábban támogatásáról biztosította a fegyvertartás szigorítását. A tervezettel kapcsolatban az ORF tudósítása szerint még nem foglalt állást. Az ugyancsak ellenzéki Zöldek ugyanakkor még fokozottabb szigorítást sürgettek.

Június tizedike bekerült az osztrák történelemkönyvekbe: a grazi iskolai ámokfutás után, amely a merénylőn kívül kilenc diák és egy tanárnő életét követelte, a kormány egy sor biztonsági intézkedést léptetett életbe, most pedig az eddigi, meglehetősen liberális fegyvertartás szigorításának tervezetét ismertette.
