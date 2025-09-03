ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.9
usd:
339.97
bux:
103383.45
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Official building of the Serbian community in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, South-East Europe.
Nyitókép: utamaria/Getty Images

Sikerült új kormányt megszavaznia a boszniai szerb parlamentnek

Infostart / MTI

Milorad Dodik javaslatára Savo Minic lett az új boszniai szerb miniszterelnök, azonban a döntést nem mindenki fogadta tárt karokkal.

Megszavazta a boszniai Szerb Köztársaság új kormányát a Banja Luka-i parlament, azt követően, hogy Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének a miniszterelnöke két héttel ezelőtt lemondott.

A kedd esti döntést beárnyékolja, hogy az új miniszterelnököt Milorad Dodik boszniai szerb elnök javaslatára választották meg, őt viszont a bosznia-hercegovinai szövetségi bíróság hat évre eltiltotta a hivatali tevékenységtől. Új elnököt november 23-án választanak a boszniai Szerb Köztársaságban.

Az új boszniai szerb miniszterelnök Savo Minic, a Milorad Dodik vezette Független Szociáldemokraták Pártjának (SNSD) tagja lett, a legtöbb miniszter a helyén maradt, vagy „tárcát cserélt” kollégájával.

Az ellenzék szerint Milorad Dodiknak nem volt joga új miniszterelnököt javasolni, ezért bojkottálta a jelölt programbeszédét.

Savo Minic beszédében politikailag motiváltnak nevezte a Milorad Dodik elleni bírósági ítéletet, és közölte, pártja október 25-ére népszavazást szervez, hogy kiderüljön, az állampolgárok szerint tiszteletben kell-e tartani az ítéletet.

Bosznia-Hercegovina politikai és alkotmányos berendezkedését a boszniai háborút lezáró, 1995-ös daytoni békemegállapodás határozza meg. Ennek értelmében az ország két, nagy önállósággal rendelkező részből áll, a Szerb Köztársaságból és a Bosznia-hercegovinai Föderációból.

Kezdőlap    Külföld    Sikerült új kormányt megszavaznia a boszniai szerb parlamentnek

kinevezés

miniszterelnök

bosznia-hercegovina

kormányalakítás

milorad dodik

boszniai szerb köztársaság

savo minic

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Az egészségéről szóló pletykák miatt nagy várakozás előzte meg Donald Trump kedd esti médiaszereplését. Az amerikai elnök fő bejelentése az volt, hogy egy további demokrata irányítású államba vezényel katonákat, de kitért a kínai csúcsra és az ukrajnai békére is.
 

Az amerikai elnök megjelent a nyilvánosság előtt - videó

Hszi Csin-ping az új, többpólusú világrendről: Kína vezető szerepet követel magának

Putyin megszólalt: ezt mondta Ukrajna EU-csatlakozásáról

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt mondta, „nagyon csalódott” Vlagyimir Putyin orosz államfőben, az Egyesült Államok pedig tenni fog annak érdekében, hogy ne haljanak meg emberek. Az amerikai elnök azt is kijelentette, nem aggódik az Oroszország és Kína közötti szoros kapcsolat miatt. Szerdára virradóra ismét kiterjedt orosz dróntámadás érte Ukrajnát, elsősorban az ország középső és nyugati területeit, köztük Kijevet. A támadás miatt a lengyel légierő vadászgépeit is riasztották. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel. Putyin részt vett a Kína Japán felett aratott második világháborús győzelmét ünneplő pekingi ünnepségen és katonai parádén. Az orosz elnök Hszi Csin-ping kínai államfő és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor oldalán jelent meg a kínai fővárosban, majd kétoldalú tárgyalásokat folytatott utóbbival.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a hergelés: a magyarok többsége saját kárára is befagyasztva tartaná az EU-s pénzeket

Hiába a hergelés: a magyarok többsége saját kárára is befagyasztva tartaná az EU-s pénzeket

Az Eurobarometer legfrissebb felmérése szerint a magyarok az uniós átlagnál is erősebben támogatják az EU egységét és a közös válságkezelést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Kim join Xi in show of strength as China unveils new weapons at huge military parade

Putin and Kim join Xi in show of strength as China unveils new weapons at huge military parade

The three leaders meet publicly for the first time as laser weapons and nuclear ballistic missiles are paraded through Beijing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 09:18
Oroszország nem hajlik – Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni
2025. szeptember 3. 08:28
Hszi Csin-Ping: a kínai nemzet nagy felemelkedése megállíthatatlan – videó a katonai eszközökről
×
×
×
×