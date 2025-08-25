Nem vicc, majdnem fagyott Zabaron reggel

Bár még van egy hét a nyárból, átlagos téli hőmérsékletet produált a hétfő hajnal jó néhány településen Magyarországon.

A HungaroMet gyűjtése alapján Zabar és Lénárddaróc lett most a negatív rekorder 1,7 fokkal, arra pedig, hogy mennyire hideg volt ez a reggel, jellemző, hogy a "top 10-be" csak 4 fok alatti hőmérséklettel lehetett bekerülni.

A hidegrekord azért nem dőlt meg, Nagykanizsán ezen a napon 1980-ban másfél fokot mértek hajnalban, ez egyébként minden idők legalacsonyabb augusztusi hőmérséklete is Magyarországon. Persze az 1,7 fokkal bármely más augusztusi napon megdőlt volna a hidegrekord; lábjegyzet, 1,7 fok volt 2012-ben is már Zabaron.