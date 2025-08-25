Három vétóval kezdett az új lengyel elnök, ukrajnai ügy is van köztük

Az egyik megvétózott törvénymódosítással az európai uniós jognak megfelelően 2026. március 4-ig meghosszabbították volna az ukrán háborús menekültek ideiglenes védelmét. A jelenlegi előírások szeptember végéig érvényesek Lengyelországban.

Nawrocki azt mondta: Lengyelország továbbra is kész támogatni az ukrán állampolgárokat, stratégiai célja változatlanul Ukrajna katonai támogatása az orosz támadással szemben.

"Három és fél év után azonban ki kell igazítani a jogi hátteret",

és a törvénymódosítás ezt nem tette meg - fűzte hozzá az elnök.

Különösen azt bírálta, hogy a törvény az ukránoknak a lengyel állampolgárokkal azonos elvek szerint járó, gyermekenként havi 800 zlotyt (74 500 forint) érő családtámogatást foglal magában. Szerinte az elnökválasztási kampány során a kormánykoalíciós politikusok is "világosan jelezték", hogy az ukránok közül ezt csak a munkát vállalóknak kellene odaítélni.

A törvénymódosítás nem rendezte azt sem, hogy az ukránoknak attól függetlenül jár egészségügyi ellátás, hogy fizetnek-e Lengyelországban társadalmi biztosítást, vagy sem, ez pedig eredményezi, hogy "a lengyel állampolgárok saját államukban rosszabb bánásmódban részesülnek, mint az ukránok" - érvelt Nawrocki.

Bejelentette egyúttal egy elnöki tervezet benyújtását, mely rendezné az ukrán állampolgárok tartózkodását, de kiterjedne egyéb, más ország állampolgárait is érintő témákra.

Az állampolgársági kérvények elbírálásának határidejét például a jelenlegi 3 évről meghosszabbítanák 10 évre, a törvénytelen határátlépést pedig 5 éves szabadságvesztéssel büntetnék. A tervezet értelmében büntethetővé tennék a banderista jelképek alkalmazását is, a német nemzeti szocializmus és a kommunizmus jelképeinek már tiltott használata mellett.

Nawrocki arra biztatta a parlamenti képviselőket, hogy a következő két héten belül végezzenek "kemény munkát" annak érdekében, hogy a megszavazott jogszabályt aláírhassa szeptember végéig, vagyis az ukrán háborús menekültekről szóló jelenlegi előírások érvénytelenné válásáig.

A hétfőn megvétózott két további jogszabály csökkentett volna bizonyos adóügyi szabálysértésekért kiszabható büntetéseket.

Az elnök eddig 26 törvényt írt alá. Első vétóját Nawrocki múlt csütörtökön emelte, mégpedig azon törvénymódosítás ellen, melynek értelmében liberalizálták volna a szélerőművek építésére vonatkozó előírásokat, egyúttal az év végéig meghosszabbították volna a lakossági energiaárak befagyasztását.