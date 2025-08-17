Összeül a hajlandók koalíciója, mielőtt Zelenszkij Washingtonba utazik

Egyeztetnek az úgynevezett hajlandók koalíciójának tagjai vasárnap délután, mielőtt az ukrán elnök Washingtonba utazik - közölte a francia elnöki hivatal.A tanácskozást közösen elnökli Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Keir Starmer brit miniszterelnök.

Volodimir Zelenszkijt azután hívta Washingtonba az amerikai elnök, hogy pénteken Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyi orosz elnökkel.

Donald Trump közösségi oldalán a Truth Socialon összegezte a találkozó eredményeit és az ukrán elnökkel valamint az európai vezetőkkel folytatott szombati telefonbeszélgetésen elhangzottakat.

Azt írta: mindannyian megállapították, hogy a legjobb mondja az Oroszország és Ukrajna közötti szörnyű háború befejezésének, ha rögtön békemegállapodás születik, amely lezárja a háborút, nem pedig egy tűzszüneti megállapodás, amit többnyire úgysem szoktak betartani.

Donald Trump megerősítette, hogy hétfőn délután a Fehér Házban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és közölte, hogy "ha minden jól megy", akkor megállapodhatnak a találkozóról Putyin elnökkel. Szerinte ezzel akár milliók életét is megmenthetik.