The New York Times: Putyin a teljes Donbaszt akarja a békéért

A New York Times forrásai szerint Donald Trump úgy véli, gyorsan megszülethet a békemegállapodás az orosz-ukrán konfliktusban, ha Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz lemondani a Donbaszról - írja a 24.hu.

A New York Times cikke szerint Vlagyimir Putyin ezt szabta feltételül a harcok beszüntetéséért kettejük alaszkai csúcstalálkozóján: ha megkapja a régiót – beleértve nnak azokat a részeit is, amiket az oroszok el sem foglaltak eddig –, akkor Oroszország beszünteti a harci tevékenységet Ukrajna többi részén, maga Putyin pedig hajlandó lesz írásban is garantálni, hogy nem támadja meg többé Ukrajnát.

Vélhetően meg is vitatja mindezt hétfőn Washingtonban Trump és Zelenszkij.