2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
Map of War in Donbass, Ukraine with Tanks
Nyitókép: johannes86

The New York Times: Putyin a teljes Donbaszt akarja a békéért

Infostart

A lap úgy tudj, hogy ezt közölte az amerikai elnökkel.

A New York Times forrásai szerint Donald Trump úgy véli, gyorsan megszülethet a békemegállapodás az orosz-ukrán konfliktusban, ha Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz lemondani a Donbaszról - írja a 24.hu.

A New York Times cikke szerint Vlagyimir Putyin ezt szabta feltételül a harcok beszüntetéséért kettejük alaszkai csúcstalálkozóján: ha megkapja a régiót – beleértve nnak azokat a részeit is, amiket az oroszok el sem foglaltak eddig –, akkor Oroszország beszünteti a harci tevékenységet Ukrajna többi részén, maga Putyin pedig hajlandó lesz írásban is garantálni, hogy nem támadja meg többé Ukrajnát.

Vélhetően meg is vitatja mindezt hétfőn Washingtonban Trump és Zelenszkij.

Külföld    The New York Times: Putyin a teljes Donbaszt akarja a békéért

donald trump

vlagyimir putyin

new york times

donbasz

alaszkai csúcs

24 ÓRA
The New York Times: Putyin a teljes Donbaszt akarja a békéért

