Tűzszünet nélkül zárná le az ukrajnai háborút Donald Trump

Az alaszkai amerikai-orosz csúcs után elhangzott elnöki beszédek szinte semmi konkrétumot nem tartalmaztak, azóta viszont egyre több részlet lát napvilágot, főként Donald Trump nyilatkozataiból.

Tűzszünet helyett rögtön békekötés

Az amerikai elnök közösségi oldalán a Truth Socialon összegezte a találkozó eredményeit és az ukrán elnökkel valamint az európai vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetésen elhangzottakat.

Azt írta: mindannyian megállapították, hogy a legjobb mondja az Oroszország és Ukrajna közötti szörnyű háború befejezésének, ha rögtön békemegállapodás születik, amely lezárja a háborút, nem pedig egy tűzszüneti megállapodás, amit többnyire úgysem szoktak betartani.

Már hétfőn eldönthetik, mikor lesz az amerikai-orosz-ukrán csúcs

Donald Trump megerősítette, hogy hétfőn délután a Fehér Házban fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és közölte, hogy "ha minden jól megy", akkor megállapodhatnak a találkozóról Putyin elnökkel. Szerinte ezzel akár milliók életét is megmenthetik.

Európának "kicsit" be kell kapcsolódnia

Korábban a FOX News tévének adott interjúban arról beszélt, hogy szerinte Zelenszkij elnökön múlik, hogy létrejöjjön a személyes találkozó.

"És azt is mondanám, hogy az európai nemzeteknek is kicsit be kell kapcsolódniuk. (...) És ha szeretnék, én is ott leszek a következő találkozón" - mondta.

Az amerikai elnök arra a kérdésre válaszolva, milyen tanácsot adna Zelenszkijnek, azt mondta, megállapodást kell kötnie a háború lezárása érdekében. "Megállapodást kell kötni. Igen. Nézzék, Oroszország egy nagyon nagy hatalom, ők pedig nem" - tette hozzá.

Európa az igazságos béke mellett

A nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni, saját területére vonatkozó döntéseket csak Ukrajna hozhat - egyebek közt ezt tartalmazza az a nyilatkozat, amelyet az Európai Bizottság elnöke és az úgynevezett hajlandók koalíciójának európai vezetői adtak ki, miután meghallgatták az amerikai elnök beszámolóját az alaszkai csúcsról.

"Ahogy Trump elnök mondta: nincs megállapodás, amíg nincs mindenről megállapodás. A következő lépéseknek most Zelenszkij elnökkel folytatott további tárgyalásoknak kell lenniük" - fogalmaztak az amerikai elnök tájékoztatására hivatkozva.

Kijelentették:

készen állnak arra is, hogy Trumppal és Zelenszkijjel együttműködve háromoldalú csúcstalálkozót szervezzenek európai támogatással.

Egyértelmű számunkra, hogy Ukrajnának szilárd biztonsági garanciákkal kell rendelkeznie szuverenitásának és területi integritásának hatékony védelme érdekében - fogalmaztak.

Zelenszkij "Amerikai erejében" és az európai részvételben bízik

Az ukrán elnök Twitter-posztban számolt be az amerikai elnökkel folytatott telefonhívásról, és azt írta:

"Hétfőn Washingtonban találkozom Trump elnökkel, hogy megvitassuk a gyilkolás és a háború befejezésének minden részletét. Hálás vagyok a meghívásért”

Hangsúlyozta: "Ukrajna megerősíti, hogy maximális erőfeszítéssel kész dolgozni a béke eléréséért. Trump elnök tájékoztatott az orosz vezetővel folytatott találkozójáról és a megbeszélésük főbb pontjairól. Fontos, hogy Amerika ereje hatással legyen a helyzet alakulására."

Ugyanakkor fontosnak nevezte, hogy az európaiak a folyamat minden szakaszában részt vegyenek, hogy megfelelő biztonsági garanciákat nyújtsanak Amerikával együtt.

Moszkvában másként emlékeznek

Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lehetséges hármas találkozójának kérdése az anchorage-i tárgyalások során nem merült fel - jelentette Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televíziónak.

"Az amerikai elnök azt mondta, hogy fel fogja hívni kollégáit, megbeszéli velük a mostani tárgyalások eredményeit. Aztán eldöntjük, hogy mi legyen a következő lépés" - tette hozzá.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy értékelte, hogy az alaszkai orosz-amerikai pozitív csúcstalálkozó lehetővé tette, hogy a felek folytassák a megoldási lehetőségek közös keresését. Szerinte a beszélgetés valóban nagyon pozitív volt, ezt mindkét elnök elmondta.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettes az alaszkai csúcs eredményeit a Telegram-csatornáján elemezve kiemelte, hogy teljes mértékben helyreállt a magas szintű találkozók mechanizmusa Oroszország és az Egyesült Államok között, "nyugodtan, ultimátumok és fenyegetések nélkül". Rámutatott, hogy

az orosz elnök személyesen és részletesen ismertette amerikai hivatali partnerével az ukrajnai konfliktus befejezésének feltételeit.

A legfontosabb: mindkét fél egyértelműen Kijevre és Európára hárította a felelősséget a jövőbeli eredmények eléréséért a katonai műveletek befejezéséről szóló tárgyalásokon" - vélekedett a volt elnök és kormányfő.