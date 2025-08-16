Putyin igazságos egyensúlyt vár, Trump ukrán és uniós lépést – így zárult az alaszkai tárgyalás

Az amerikai és az orosz elnök közép-európai idő szerint péntek este fél kilenckor és kilenckor érkezett Alaszkába, majd negyed tíz magasságában találkoztak a repülőtér aszfaltjára terített vörös szőnyegen. Egy közös fotózás, több kézfogás és kedélyesen mosolygós szóváltások után beszálltak Donald Trump páncélozott autójának (melynek beceneve Beast) hátsó ülésére, és beszélgetve várták, hogy elinduljanak a tárgyalások helyszínére.

Korábbi személyes találkozóikkal ellentétben most nem ketten tárgyaltak, hanem szűk körben: a csaknem háromórás megbeszélésen a két elnök mellett amerikai részről Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Steve Witkoff különmegbízott, orosz részről pedig Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója volt jelen.

Ezután a két államfő rövid sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondták nyilatkozataikat. A csúcstalálkozót mindketten építő jellegűnek minősítették, de konkrét eredményekről nem számoltak be, és nem válaszoltak újságírói kérdésekre. Putyin azzal zárta nyilatkozatát, hogy "legközelebb Moszkvában" találkoznak. Erre Trump azzal válaszolt, hogy "nem zárom ki a lehetőségét".

Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótájékoztatót tart az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én. MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy Oroszország érdeke szerint az ukrajnai rendezésnek hosszú távúnak kell lennie.

"Országunk őszintén érdekelt abban, hogy véget vessen ennek. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az ukrajnai rendezésnek tartós és hosszú távú jelleget kell hordoznia, meg kell szüntetni a válság összes kiváltó okát, amelyekről már többször is beszéltünk, biztosítani Oroszország összes jogos aggályának figyelembevételét, helyreállítani az igazságos egyensúlyt a biztonság terén Európában és a világ egészében" – mondta az orosz államfő.

Szavai szerint Oroszország kész együttműködni Ukrajna biztonságának érdekében, és

reméli, hogy az alaszkai találkozón elért megállapodások kiindulópontot jelentenek az ukrajnai béke eléréséhez.

"Arra számítunk, hogy Kijev és az európai fővárosok nem fogják akadályozni a rendezés terén körvonalazódó megállapodást" – tette hozzá.

Putyin egyetértett Trumpnak azzal a korábbi kijelentésével, miszerint ha annak idején ő lett volna az elnök az Egyesült Államokban, akkor nem tört volna ki a háború. Úgy értékelt, hogy összességében nagyon jó munka- és bizalmi kapcsolat alakult ki közte és Trump elnök között, és okkal gondolja, hogy ha ezen az úton haldnak tovább, akkor eljuthatnak – és minél gyorsabban, annál jobb – az ukrajnai konfliktus megoldásához.

A megbeszélést építő jellegűnek nevezve egyúttal kijelentette: ideje volt már kettejüknek találkozni, mert az orosz-amerikai kapcsolatok a hidegháború óta a legmélyebb ponton voltak, de mindkét fél számára fontos, hogy új lapot nyissanak és visszatérjenek az együttműködéshez. Hangsúlyozta, hogy Oroszországnak és az Egyesült Államoknak

sok érdekes területen együtt lehetne együttműködnie, a technológiáktól az Északi-sarkvidékig.

Megjegyezte: Oroszország és az Egyesült Államok közeli szomszédok, noha óceán választja el őket.

Vlagyimir Putyin elmondta, hogy a repülőgépből kiszállva ezekkel a szavakkal köszöntötte Donald Trumpot: "Jó napot, kedves szomszéd! Nagyon örülök, hogy élve és jó egészségben látom".

Emlékeztetett rá, hogy Oroszország és az Egyesült Államok közös történelmének jelentős része kapcsolódik Alaszkához. Kifejezte hazája háláját az Egyesült Államoknak a félszigeten eltemetett szovjet katonák emlékének ápolásáért.

Donald Trump jóval rövidebben beszélt a sajtótájékoztatón, de úgy látta, hogy sikerült igazán jó előrelépést elérni, és "nagyon gyümölcsözőnek" minősítette Putyinnal folytatott megbeszélését. Úgy látta, hogy a legtöbb kérdésben egyetértettek, de több fontos ügyben még nem.

"Néhány nagyobb kérdésben ugyan még nem jutottunk dűlőre, de némi előrelépést elértünk" – hangsúlyozta az amerikai elnök, hozzátéve:

"nagyon jó esélyük" van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutnak a megegyezésig, de "nincs megállapodás, amíg mindenben nincs megállapodás".

Donald Trump azt is elmondta, hogy reményei szerint rövid időn belül újra találkoznak. Putyin erre reagálva jegyezte meg, hogy a következő alkalomra Moszkvában kerülhet sor, amire Trump azzal válaszolt, hogy nem zárja ki ennek lehetőségét.

Az amerikai elnök közölte, hogy hamarosan felhívja a NATO-beli szövetségeseit és más vezetőket, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is, hogy tájékoztassa őket a találkozóról. "Végül is rajtuk múlik" – tette hozzá.

A két elnök magyar idő szerint szombat hajnalban repülőgépen távozott az Elmendorf-Richardson katonai bázisról. Putyin indulása előtt még virágot helyezett el a szovjet pilóták sírjánál, akik a második világháború idején vesztették életüket Alaszkában gyakorlatozás, illetve a kölcsönbérleti szerződés keretében átadott repülőgépek Szovjetunióba szállítása során.