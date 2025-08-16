Ezek voltak a legfontosabb üzenetek a világnak a Trump-Putyin sajtótájékoztatón

Oroszország abban érdekelt, hogy az ukrajnai rendezés hosszú távú legyen – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal az alaszkai Anchorage-ben szombat hajnalban megtartott közös sajtótájékoztatón, hivatali partnere pedig arról beszélt, hogy sikerült igazán jó előrelépést elérniük a kíséretük társaságában történt, közel három órás megbeszélésen.

Ahogy azt elemzők várták, nem született tűzszüneti megállapodás. A két elnök szavaiból lehet következtetni a dolgok állására – íme a főbb mondataik a sajtótájékoztatóról.

Donald Trump:

Sok-sok kérdésben egyetértettünk, mondhatnám, a legtöbb kérdésben. Néhány nagyban még nincs megállapodás, de némi előrelépés történt.

Nagyon jó esélyünk van arra, hogy a legfontosabb kérdésben is eljutunk a megegyezésig, de nincs megállapodás, amíg nincs megállapodás minden kérdésben.

Vlagyimir Putyin:

Remélem, hogy az alaszkai találkozón elért megállapodások kiindulópontot jelentenek az ukrajnai béke eléréséhez. Arra számítunk, hogy Kijev és az európai fővárosok nem fogják akadályozni a rendezés terén körvonalazódó megállapodást.

Minden okom megvan arra, hogy úgy gondoljam, hogy ha ezen az úton haladunk tovább, akkor eljuthatunk – és minél gyorsabban, annál jobb – az ukrajnai konfliktus megoldásához.

Oroszországnak és az Egyesült Államoknak sok érdekes területen együtt lehetne együttműködnie, a technológiáktól az Északi-sarkvidékig.