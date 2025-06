Több tízezren követeltek előre hozott választásokat Belgrádban

A rendőrség nagy számban vonult fel a kormányzati épületek, a parlament, illetve az ellentüntetés helyszíne környékén. Vucic és pártja, a jobboldali Szerb Haladó Párt (SNS) többször is visszautasította az előrehozott választás ötletét. Az államfő szombaton azt állította, hogy "külföldi hatalmak" állnak a tömegtüntetések hátterében. Visszafogottságot kért a tüntetést biztosító rendőrségtől, de arra is figyelmeztetett, hogy nem tűrik meg az erőszakot.

"Az országot megvédjük, a gazembereket pedig felelősségre fogják vonni" - nyilatkozta újságíróknak.

A szerbiai egyetemisták tavaly novemberben kezdtek tiltakozásba, azt követően, hogy leszakadt az újvidéki pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. Sokan az elharapózó kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért, emiatt tömegtüntetések sorozata vette kezdetét.

A szombati demonstrációt meghirdető hallgatók egyrészt azt követelik, hogy a köztársasági elnök oszlassa fel a szerbiai parlamentet, hogy előrehozott választásokat lehessen kiírni, másrészt pedig azt szeretnék elérni, hogy a belügyminisztérium számolja fel az elnöki palota és a parlament közötti parkban kialakított sátortábort, ahol egyetemista "ellentiltakozók" tartózkodnak már hónapok óta, és amely miatt április 11-től Belgrád központját lezárták.

