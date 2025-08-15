ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.8
usd:
337.55
bux:
105083.67
2025. augusztus 15. péntek Mária
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Erdőtűz az északnyugat-spanyolországi Monterrei közelében 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Brais Lorenzo

Apokaliptikus képek – 20 év egyik legsúlyosabb nyári válsághelyzetével néznek szembe Spanyolországban

Infostart / MTI

Spanyolországban a katasztrófavédelem pénteken is folytatta a küzdelmet az elmúlt húsz év legnagyobb, több halálos áldozattal járó, 157 ezer hektáros területet felégető bozóttűz-hullámával.

A 12 napos hőhullám és az erős déli szél miatt a tűzoltóknak újabb kihívásokkal kell szembenézniük a tűzvészek szempontjából az elmúlt 20 év egyik legsúlyosabb nyarán - mondta Virginia Barcones, a katasztrófavédelmi szolgálatok főigazgatója az RTVE csatornán. "Az ország nyugati részén a helyzet rendkívül aggasztó" - hangsúlyozta.

Országszerte összességében a bozóttüzek egy London nagyságú, 157 ezer hektárnyi területet égettek fel és eddig hét halálos áldozattal jártak.

Galíciában több tűzfészek egyesült, ami miatt le kellett zárni a régióba vezető autópályákat és leállították a vasúti szolgáltatásokat. Sokakat evakuálnak.

Az Extremadura régióban Badajoz közelében fellobbant tűz 2500 hektárt perzselt fel néhány óra alatt, mielőtt ellenőrzés alá vonták - mondta José Luis Quintana, a régió kormányának képviselője az RTVE-nek. "Nagyon gyors volt, hatalmas növekedéssel, de sikerült ellenőrzés alá vonni" - mondta Quintana.

A Kasztília és León régióbeli Molezuelas de la Carballeda közelében lévő tűz, amely Spanyolország történetében az egyik legnagyobb volt, csütörtök óta nem haladt előre - közölte Angel Sánchez, a régió erdészeti tűzoltóságának vezetője. "Tovább dolgozunk a helyzet stabilizálásán" - mondta. A Molezuelas-tűz egy szakaszán óránként 4000 hektárnyi területet emésztett fel - mondta Eduardo Diego, a Kasztília és León régió kormányának képviselője újságíróknak az Europa Press hírügynökség szerint.

Spanyolország nemzeti meteorológiai hivatala, az AEMET rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetett az ország északi és nyugati részén, mivel a hőmérséklet az északi partvidéken várhatóan eléri a 40 Celsius-fokot.

"A mai nap is nagyon nehéz lesz, újabb tüzek magas kockázatával" - írta Pedro Sánchez miniszterelnök az X-en.

Az Európai Unió erdőtűzvédelmi információs szolgálata szerint az erdőtüzek idén eddig több mint 157 ezer hektárt égettek fel, ami majdnem kétszerese a 2006 óta eltelt időszak éves átlagának.

Kezdőlap    Külföld    Apokaliptikus képek – 20 év egyik legsúlyosabb nyári válsághelyzetével néznek szembe Spanyolországban

spanyolország

időjárás

szél

erdőtűz

szárazság

bozóttűz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés kezdődhet Amerika és Oroszország között

Alaszka, az Egyesült Államok és Oroszország közötti történelmi és földrajzi kapocs ad otthont Donald Trump és Vlagyimir Putyin, vagyis az amerikai és az orosz elnök mai találkozójának. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint a találkozó időzítése különös figyelmet kap, mivel az Északi-sarkvidéken zajló erőviszonyok átrendeződése új diplomáciai és gazdasági lehetőségeket, ugyanakkor feszültségeket is hozhat.
 

Magyarics Tamás a Trump-Putyin-találkozóról: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek

Alaszkára szegeződik a világ szeme, de nem ez lesz a fontos csúcs

Ezt lépte az orosz hadsereg Trump és Putyin találkozója előtt

Putyin gépe háromezer kilométerre landolt a mai csúcs helyszínétől

Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében

Szakértő: a szerb elnök engedékenyebbé válhat az előre hozott választás ügyében

Aleksandar Vucic szerb elnök igyekszik olyan színben feltüntetni az újvidéki vasúti pályaudvaron történt tragédia miatt demonstráló egyetemisták, tüntetők tömegét, hogy destabilizálni akarják Szerbiát – mondta az InfoRádióban Németh Ferenc. A Nyugat-Balkán-szakértő szerint a szerb kormány eddig nem tett olyan lépéseket, amelyek békésebb útra terelhették volna a tiltakozókat. A patthelyzet miatt egyre többször szóba kerül az előre hozott választások kiírásának lehetősége.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.15. péntek, 18:00
Kiss Ambrus
a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felfüggesztették a PannErgy kutatási engedélyét - Reagált a hatóság

Felfüggesztették a PannErgy kutatási engedélyét - Reagált a hatóság

Tegnap a PannErgy a tőzsde honlapján közzétette, hogy visszavonták a cég fővárosi kutatási engedélyét a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) azon döntésével összefüggésben, hogy a termálvízhez kapcsolódó kutatás, kitermelés és hasznosítás a jövőben csak állami koncesszió birtokában végezhető. Az SZTFH ma reakciót juttatott el lapunknak, melyben tisztázta a jogszabályváltozásokat, illetve a PannErgy engedélyének visszavonásának körülményeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik

Aratnak a magyar csapatok Európában: a jó szerepléssel a pénz is ömlik

Összeszedtük, hogy a két, főtáblára készülő magyar csapat mennyi pénzt focizott eddig össze a nyári selejtezőkben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'HIGH STAKES!!!' Trump posts as he heads to Alaska for Ukraine talks with Putin

'HIGH STAKES!!!' Trump posts as he heads to Alaska for Ukraine talks with Putin

The summit is Trump and Putin's first one-to-one meeting in six years - but Ukraine's Zelensky has not been invited.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 15. 14:50
Elemző: Ukrajnán kívül egy új együttműködés is kezdődhet Amerika és Oroszország között
2025. augusztus 15. 13:01
Magyarics Tamás a Trump-Putyin-találkozóról: több kijátszható ütőkártyája is van mindkét félnek
×
×
×
×