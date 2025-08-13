ARÉNA
2025. augusztus 13. szerda
SEOUL, SOUTH KOREA - AUGUST 12: Kim Keon Hee, former first lady and the wife of South Koreas ousted President Yoon Suk Yeol, arrives at a Seoul Central District Court to attend a hearing to review her arrest warrant requested by special prosecutors on on August 12, 2025 in Seoul, South Korea. A court is set to hold a hearing on whether to issue a warrant to arrest former first lady Kim Keon Hee over her alleged involvement in a stock manipulation scheme, election meddling and bribe taking. (Photo by Jung Yeon-Je - Pool/Getty Images)
Nyitókép: Jung Yeon-Je - Pool/Getty Images

Börtönbe került a volt dél-koreai first lady

Infostart / MTI

Első napját töltötte szerdán egy szöuli börtönben Dél-Korea volt first ladyje, Kim Konhi, akinek letartóztatását kedden este rendelte el a bíróság, miután korrupciós vádak merültek fel vele kapcsolatban, és az ügyében nyomozó hatóságok tartottak tőle, hogy bizonyítékokat semmisíthet meg.

Kimet a főváros egy viszonylag új büntetés-végrehajtási intézetében tartják fogva, amely egyike az ország kevés, női igazgató által vezetett börtöneinek.

A volt first lady ellen megvesztegetés, befolyással való üzérkedés és csalás miatt is nyomozás folyik. Ügyvédei azonban koholmánynak nevezték a vádakat, amely szerint ajándékokat fogadott el szívességekért cserébe. Múlt heti kihallgatásán azonban Kim bocsánatot kért azért, hogy ügye aggodalmat okozott az országban.

Kimet magánzárkában tartják, amelyben a földre tett matracon alhat, és egy asztala is van. Közös zuhanyozóban külön tisztálkodhat, és naponta egy órára az udvarra is kiengedik, hogy testmozgást végezzen. Néhány kivételtől eltekintve ugyanolyan elbánásban részesítik, mint a többi fogvatartottat. Szerdán eperdzsemes pirítóst, kolbászt és salátát kapott reggelire.

Egy hasonló szöuli börtönben fogvatartott férje már mintegy száz napot töltött a rács mögött. Jun Szogjol volt dél-koreai elnök januártól márciusig volt először börtönben, majd júliusban ismét elrendelték letartóztatását a szükségállapot tavaly decemberi kihirdetésével összefüggésben ellene felhozott vádak alapján.

Kim gazdag üzletasszony, egy általa alapított művészeti ügynökség sikeres vezetője, és a kormányzati adatbázis szerint a házaspár vagyonának nagy része, beleértve a szöuli otthonukat is, az ő tulajdonában van.

Kim számos botrányba keveredett férje 2022-es megválasztása előtt és után is, mivel a pozíciójában elvárt visszafogottság helyett, öltözködésével és lobbitevékenységével is gyakran felhívta magára a figyelmet.

A korábban Jun Szogjollal munkakapcsolatban álló Han Dongszu volt bíró és ügyész szerint Kim volt a hajtóereje férje politikai karrierjének.

