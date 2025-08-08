"Vérdíjat" fizet egy elnök kézre kerítőjének Washington

Videóüzenetében Bondi azt vetette a Washington által kábítószerkereskedelemmel vádolt Maduro szemére, hogy a Tren de Aragua és a Sinaloa nevű külföldi, az Egyesült Államok által terroristának minősített kábítószerbandák közreműködésével erőszakhullámot indított el az Egyesült Államokban.

A tárcavezető - aki "történelminek" nevezte a kitűzött pénzjutalmat, emlékeztetve arra, hogy az a duplája az Oszama Bin Laden egykori terroristavezér kézre kerítéséért járó összegnek - elmondta azt is, hogy az Egyesült Államok kábítószerügyi hivatala (DEA) 30 tonnányi, Maduróhoz és vele kapcsolatban álló emberekhez köthető kokainszállítmányt foglalt le, hozzátéve, hogy a kábítószer jelenti a venezuelai és mexikói bűnbandák elsődleges megélhetési forrását.

"Maduro a világ egyik legnagyobb kábítószerkereskedője, és veszélyt jelent a nemzetbiztonságra" - szögezte le.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a bejelentéssel kapcsolatos közleményében azzal vádolta Madurót, hogy "2020 óta megfojtotta a demokráciát Venezuelában"

Az amerikai ügyészség azzal vádolja Madurót, hogy ő áll az Egyesült Államokba több száz tonnányi kábítószert csempésző bűnbandák mögött, a hatóságok pedig azt sem zárják ki, hogy az egyik kartell a Washington által szintén terroristaszervezetnek minősített FARC kolumbiai gerillaszervezettel is összejátszik.

Az Egyesült Államok januárban, Joe Biden előző amerikai elnök hivatali idejének utolsó napjaiban - miután Maduro egy vitatott tisztaságú választás során megkezdte harmadik elnöki ciklusát is - már 25 millió dollárra (8,5 milliárd forint) növelte a vele kapcsolatos információkért járó jutalmat.

Az Egyesült Államok 2019 óta nem hajlandó elismerni Maduro elnökségét.

A washingtoni döntést Yvan Gil venezuelai külügyminiszter a közösségi médiában közzétett üzenetében "durva propagandaműveletnek" nevezte, amely szerinte sem morálisan, sem jogilag nem megalapozott, és csak az amerikai és a venezuelai szélsőjobboldal érdekeit szolgálja. Egyúttal azt vetette Washington szemére, hogy destabilizálni igyekszik Venezuelát, kiemelve, hogy Caracas több, szerinte az Egyesült Államok által irányított "terroristaösszeesküvést" hiúsított már meg.

Mint mondta, az újabb jutalom "csak arra szolgál, hogy elvonja a figyelmet az Egyesült Államok valódi belső problémáiról".