ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.77
usd:
339.81
bux:
103041.94
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nicolás Maduro újraválasztásáért küzdő venezuelai elnök caracasi kampánygyűlésén 2024. július 16-án. Az elnökválasztást július 28-án tartják Venezuelában.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Miguel Gutiérrez

"Vérdíjat" fizet egy elnök kézre kerítőjének Washington

Infostart / MTI

Megduplázta, azaz 50 millió dollárra (17 milliárd forint) emelte az Egyesült Államok igazságügyi és külügyi tárcája a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását segítő információkért járó pénzjutalmat. Erről szóló csütörtöki bejelentésében Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter történelminek nevezte az összeget.

Videóüzenetében Bondi azt vetette a Washington által kábítószerkereskedelemmel vádolt Maduro szemére, hogy a Tren de Aragua és a Sinaloa nevű külföldi, az Egyesült Államok által terroristának minősített kábítószerbandák közreműködésével erőszakhullámot indított el az Egyesült Államokban.

A tárcavezető - aki "történelminek" nevezte a kitűzött pénzjutalmat, emlékeztetve arra, hogy az a duplája az Oszama Bin Laden egykori terroristavezér kézre kerítéséért járó összegnek - elmondta azt is, hogy az Egyesült Államok kábítószerügyi hivatala (DEA) 30 tonnányi, Maduróhoz és vele kapcsolatban álló emberekhez köthető kokainszállítmányt foglalt le, hozzátéve, hogy a kábítószer jelenti a venezuelai és mexikói bűnbandák elsődleges megélhetési forrását.

"Maduro a világ egyik legnagyobb kábítószerkereskedője, és veszélyt jelent a nemzetbiztonságra" - szögezte le.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a bejelentéssel kapcsolatos közleményében azzal vádolta Madurót, hogy "2020 óta megfojtotta a demokráciát Venezuelában"

Az amerikai ügyészség azzal vádolja Madurót, hogy ő áll az Egyesült Államokba több száz tonnányi kábítószert csempésző bűnbandák mögött, a hatóságok pedig azt sem zárják ki, hogy az egyik kartell a Washington által szintén terroristaszervezetnek minősített FARC kolumbiai gerillaszervezettel is összejátszik.

Az Egyesült Államok januárban, Joe Biden előző amerikai elnök hivatali idejének utolsó napjaiban - miután Maduro egy vitatott tisztaságú választás során megkezdte harmadik elnöki ciklusát is - már 25 millió dollárra (8,5 milliárd forint) növelte a vele kapcsolatos információkért járó jutalmat.

Az Egyesült Államok 2019 óta nem hajlandó elismerni Maduro elnökségét.

A washingtoni döntést Yvan Gil venezuelai külügyminiszter a közösségi médiában közzétett üzenetében "durva propagandaműveletnek" nevezte, amely szerinte sem morálisan, sem jogilag nem megalapozott, és csak az amerikai és a venezuelai szélsőjobboldal érdekeit szolgálja. Egyúttal azt vetette Washington szemére, hogy destabilizálni igyekszik Venezuelát, kiemelve, hogy Caracas több, szerinte az Egyesült Államok által irányított "terroristaösszeesküvést" hiúsított már meg.

Mint mondta, az újabb jutalom "csak arra szolgál, hogy elvonja a figyelmet az Egyesült Államok valódi belső problémáiról".

Kezdőlap    Külföld    "Vérdíjat" fizet egy elnök kézre kerítőjének Washington

egyesült államok

venezuela

nicolas maduro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda

Orbán Viktor: a családi adóforradalom sikerül, háború ide vagy oda

A Kossuth rádióban kezdte munkanapját a miniszterelnök. Szólt a demográfiai helyzetről és az ebből fakadó családpolitikai filozófiáról, az Otthon Start program várható ingatlanpiaci hatásairól és az ellenzéki kritikákról is. Kijelentette, gondolkodtak azon, hogy a családi adóforradalommal megvárják-e a békét, de inkább megvalósítják, sőt ráindítanak most még két akciótervet. Beszélt az ukrajnai háború ügyében zajló nagyhatalmi tárgyalásokról is.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Két hónap után újra deficittel zárt az államkassza

Két hónap után újra deficittel zárt az államkassza

Júliusban 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban - adta hírül a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az év első hét hónapjában felhalmozódó közel 2800 milliárd forintos deficit alapján nagyjából az előző évek pályáján halad a költségvetés.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos hónapokat jósol a friss inflációs adat: erre az elemzők se számítottak

Súlyos hónapokat jósol a friss inflációs adat: erre az elemzők se számítottak

2025 júliusában a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Gazans say they fear more destruction and displacement, while Israeli hostages' families say their loved ones are "at the mercy of Hamas".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 13:31
Kapu Tibor életében lezárult egy fontos időszak
2025. augusztus 8. 13:19
Egyre jobban elkülönülnek a migránsok az osztrákoktól Bécsben
×
×
×
×