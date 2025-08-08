ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.38
usd:
339.63
bux:
104286.14
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Helsinki, 2018. július 16.Donald Trump amerikai elnök (b) és Vlagyimir Putyin elnök orosz államfő a kétoldalú megbeszélésüket követő sajtótájékoztatón a finn elnöki palotában, Helsinkiben 2018. július 16-án. (MTI/EPA/Compic/Mauri Ratilainen)
Nyitókép: MTI/EPA/Compic/Mauri Ratilainen

Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

Infostart

A Bloomberg News értesülései szerint az Egyesült Államok és Oroszország megállapodást készítenek elő az ukrajnai háború lezárására, ami rögzítené az orosz csapatok által elfoglalt területeket.

A megegyezés célja a harcvonalak befagyasztása, a béketárgyalások pedig állítólag a jövő hétre tervezett Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti csúcstalálkozóra készülve zajlanak - foglalata össze a Bloomberg értesülését a reuters.com.

Vlagyimir Putyin négy ukrán régióra – Luhanszkra, Donyeckre, Zaporizzsjára és Herszonra – tart igényt, valamint a 2014-ben annektált Krím félszigetre, noha csapatai nem ellenőrzik teljes mértékben e területeket. A Bloomberg szerint a megállapodás értelmében Oroszország leállítaná offenzíváját Herszon és Zaporizzsja térségében.

A Fehér Ház hivatalosan spekulációnak nevezte a jelentést,

míg a Kreml nem kommentálta az értesüléseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hírre reagálva azt nyilatkozta, hogy "az Egyesült Államok eltökélt a tűzszünet elérésében, és közösen kell támogatnunk minden konstruktív lépést." Az MTI jelentése szerint az ukrán elnök úgy fogalmazott: "Az elmúlt napokban sok telefonbeszélgetést folytattam, sok érintkezésre került sor különböző szinteken. Mindegyiken egyetértés volt abban, hogy a háborúnak véget kell vetni, és Európának közös álláspontot kell kidolgoznia minden fontos biztonsági kérdésben".

Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt közölte még, hogy "az Egyesült Államok eltökélt a tűzszünet elérésére, és közösen kell támogatnunk a konstruktív lépéseit. Egy méltó, megbízható és tartós béke csak a mi közös erőfeszítéseink eredménye lehet".

Tyson Barker, az amerikai külügyminisztérium korábbi tisztviselője szerint a területi felvetést az ukránok azonnal elutasítanák.

A Bloomberg szerint Donald Trump szankciókkal és vámokkal fenyegette meg Oroszországot, ha nem vállalják a háború lezárását.

Nem tisztázott azonban, hogy az Egyesült Arab Emírségekben sorra kerülő csúcstalálkozó előtt érvénybe lépnek-e ezek a szankciók, vagy elhalasztják őket - írja a Reuters.

Kezdőlap    Külföld    Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

oroszország

usa

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.11. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó hangulatban zárták a hetet az amerikai tőzsdék

Jó hangulatban zárták a hetet az amerikai tőzsdék

Főként mínuszban telt a kereskedés ma Ázsiában, míg Európában vegyes mozgásokat láttunk. Idehaza a nyitást követően az OTP történelme során először emelkedett 30 000 forint fölé, majd összejött a mindenkori zárócsúcs is (a BUX indexszel egyetemben), míg a Mol a vártnál rosszabb negyedéves számok hatására mínuszba került. Eközben az amerikai tőzsdéken folytatódott a visszapattanás a múlt hét végi korrekció után, mindhárom vezető index emelkedéssel zárta a hetet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
2025 US Open: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Pénzdíjak, eredmények

2025 US Open: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Pénzdíjak, eredmények

A US Open 2025 hivatalosan 2025. augusztus 26án kezdődik, és a végső finálék, vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában szeptember 7én és 8án lesznek majd láthatók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel rejects international criticism of Gaza City takeover plan

Israel rejects international criticism of Gaza City takeover plan

Israel's defence minister says countries that condemn Israel and threaten sanctions "will not weaken our resolve".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 21:43
Tömegszerencsétlenség az időjárás miatt, megjöttek az első képek
2025. augusztus 8. 21:30
Kis-Benedek József: az ilyen eddig nem volt szokás az izraeli hadseregen belül
×
×
×
×