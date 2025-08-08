Ukrán területekről szóló orosz-amerikai megállapodásról ír a Bloomberg

A megegyezés célja a harcvonalak befagyasztása, a béketárgyalások pedig állítólag a jövő hétre tervezett Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti csúcstalálkozóra készülve zajlanak - foglalata össze a Bloomberg értesülését a reuters.com.

Vlagyimir Putyin négy ukrán régióra – Luhanszkra, Donyeckre, Zaporizzsjára és Herszonra – tart igényt, valamint a 2014-ben annektált Krím félszigetre, noha csapatai nem ellenőrzik teljes mértékben e területeket. A Bloomberg szerint a megállapodás értelmében Oroszország leállítaná offenzíváját Herszon és Zaporizzsja térségében.

A Fehér Ház hivatalosan spekulációnak nevezte a jelentést,

míg a Kreml nem kommentálta az értesüléseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hírre reagálva azt nyilatkozta, hogy "az Egyesült Államok eltökélt a tűzszünet elérésében, és közösen kell támogatnunk minden konstruktív lépést." Az MTI jelentése szerint az ukrán elnök úgy fogalmazott: "Az elmúlt napokban sok telefonbeszélgetést folytattam, sok érintkezésre került sor különböző szinteken. Mindegyiken egyetértés volt abban, hogy a háborúnak véget kell vetni, és Európának közös álláspontot kell kidolgoznia minden fontos biztonsági kérdésben".

Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt közölte még, hogy "az Egyesült Államok eltökélt a tűzszünet elérésére, és közösen kell támogatnunk a konstruktív lépéseit. Egy méltó, megbízható és tartós béke csak a mi közös erőfeszítéseink eredménye lehet".

Tyson Barker, az amerikai külügyminisztérium korábbi tisztviselője szerint a területi felvetést az ukránok azonnal elutasítanák.

A Bloomberg szerint Donald Trump szankciókkal és vámokkal fenyegette meg Oroszországot, ha nem vállalják a háború lezárását.

Nem tisztázott azonban, hogy az Egyesült Arab Emírségekben sorra kerülő csúcstalálkozó előtt érvénybe lépnek-e ezek a szankciók, vagy elhalasztják őket - írja a Reuters.