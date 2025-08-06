ARÉNA
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Judges gavel and Themis statue.
Nyitókép: Zolnierek/Getty Images

A „bosszúpornók” megszaporodása miatt lépnek a szomszédunkban

Infostart / MTI

Egyre elterjedtebbé vált az úgynevezett bosszúpornó, ezért a bűncselekmény a szerb büntető törvénykönyvbe is bekerül, az erről szóló javaslat ősszel kerül a parlament elé – közölte Nenad Vujic szerb igazságügyi miniszter szerdán.

A tárcavezető elmondása szerint a törvényeknek követniük kell a változásokat és az új bűncselekményformák megjelenését, és mivel a „bosszúpornó” egyre jobban terjed, azt is szabályozni kell.

A bosszúpornó terjesztői általában egykori partnerükön akarnak valamiért elégtételt venni róluk készült szexvideók és -képek beleegyezésük nélküli, ártó szándékú megjelentetésével az interneten.

A miniszter bejelentette, hogy a fiatalkorúak védelméről, valamint a fiatalkorú elkövetőkről szóló törvények módosítása is a parlament napirendjén szerepel majd.

