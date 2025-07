„Oroszországnak és Ukrajnának tárgyalnia kell a tűzszünetről és a tartós békéről. Eljött az alkukötés ideje. Trump elnök világossá tette, hogy ezt augusztus 8-ig meg kell tenniük. Az Egyesült Államok felkészült a további intézkedések végrehajtására a béke előmozdítása végett” – hangoztatta.

Dmitrij Poljanszkij, Oroszország állandó ENSZ-képviselőjének helyettese az ukrajnai háborúról az ENSZ BT-ben csütörtökön megrendezett tanácskozáson arról beszélt, hogy Moszkva folytatni szeretné a tárgyalásokat Isztambulban. „Az isztambuli tanácskozások ellenére Nyugaton a háborúpártiak nem tűntek el (...) Továbbra is halljuk azok hangját, akik úgy gondolják, hogy a diplomácia nem más, mint bírálni Oroszországot és nyomást gyakorolni rá” – tette hozzá.

Poljanszkij azt állította: az ukrán katonák nem akarnak harcolni, és az első adandó alkalommal megadják magukat vagy megszöknek. „Azok, akik figyelemmel kísérik az ukrajnai válság fejleményeit, arra hívják föl a figyelmet, hogy a békülékenyebb hangnem megjelenése ellenfeleink nyilatkozataiban csodával határos módon egybeesett nemcsak a kijevi rezsim, de nyugati szponzorai katonai potenciáljának felmorzsolódásával is. Lásd, ma a probléma nem annyira Ukrajna katonai támogatásának forrásaiban rejlik: kívánságra ezeket még az Oroszország elleni saját szankcióiktól szenvedő NATO-tagállamok is, ha nehezen is, de elő tudják teremteni” – mondta.

„A gond először is azoknak a fegyverkészleteknek a kimerülése, amelyekből továbbra is támogatnák Ukrajnát. Másodszor pedig az, hogy, amint mondtam, az ukránok nem karnak tovább harcolni, és egyre nehezebb őket rávenni arra, hogy a lövészárkokba menjenek. És ha el is jutnak oda, akkor sokan már az első adandó alkalommal próbálják megadni magukat, vagy elmenekülni. Ilyenekből az ukrán vezérkar adatai szerint havonta több mint 20 ezer akad” – állította az orosz ENSZ-diplomata.