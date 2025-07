Ukrajna bosszút állt

Egy különleges művelet keretein belül likvidálta az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) azokat az orosz ügynököket, akik lelőtték az SZBU egyik ezredesét – írja az Unian alapján az index.hu.

A tettesek felkutatására irányuló műveletet az SZBU elnöke, Vaszil Maljuk altábornagy vezette.

❗️The Security Service of ??Ukraine eliminated the ??Russian killers who killed the Security Service colonel in Kyiv! Details of the operation ? ▪️The special operation to find the killers was personally led by the head of the SBU, Lieutenant General Malyuk; ▪️During the… pic.twitter.com/RPa9lWTkce

A tisztviselő kijelentette, hogy a július 10-i merénylet előtt Ukrajnába irányítottak egy harci csoportot azzal a céllal, hogy megöljék az ezredest. Erről az Infostarton is beszámoltunk.

Az elkövetők búvóhelyét most fedezték fel. Amikor őrizetbe vették őket, akkor tűzharc tört ki, így likvidálni kellett az ügynököket.

The Security Service of Ukraine (SBU) has eliminated Russian intelligence agents who, on orders from the FSB, carried out the murder of an SBU Colonel in Kyiv.



The special operation was led by SBU Head, Lieutenant General Vasyl Maluk. The FSB agent group was previously sent to… https://t.co/SSEdBJvDW9 pic.twitter.com/zV8KnLLLNO