Teherán: folytatni lehetne a tárgyalásokat, ha Donald Trump tisztelettudó lenne

"Ha Trump elnök valóban megállapodásra törekszik, félre kell tennie az Irán legfőbb vezetőjével szembeni tiszteletlen és elfogadhatatlan hangvételt" - írta Aragcsi az X-en.

"A jószándék jószándékot, a tisztelet tiszteletet szül" - tette hozzá az iráni diplomácia vezetője.

The complexity and tenacity of Iranians is famously known in our magnificent carpets, woven through countless hours of hard work and patience. But as a people, our basic premise is very simple and straightforward: we know our worth, value our independence, and never allow anyone…