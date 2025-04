A halálos ítélettel ér fel Popov tábornok kinevezése - állapította meg a washingtoni Háborús Tanulmányok Intézetének (ISW) egyik kutatója. Kateryna Stepanenko megerősítette, hogy a vezérőrnagyot egy olyan zászlóalj élére állították, amelynek tagjait egykori fegyencekből toborozták. Ezeket a Sztorm-Z-nek nevezett egységeket pedig elsősorban arra használják, hogy frontális támadásaikkal derítsék fel az ukrán védelem gyenge pontjait.

Viszont az ilyen húsdarálónak csúfolt bevetések borzalmas veszteségekkel járnak, de ez a legkevésbé sem érdekli a moszkvai hadvezetést. Bár a korábbi raboknak azt ígérik, hogyha fél évet töltenek a hadseregben, akkor elengedik a büntetésüket, de elég kevesen érik meg épen és egészségesen szolgálat végét. Például a Bahmutnál a "Vihar Gladiátorai" hangzatos nevű alakulatnál alig 40 százalékos volt a túlélési arány - írja a CNN.

Persze csak akkor, ha erre a katonai bíróság is rábólint. Ugyanis a vezérőrnagyot sikkasztás miatt állították a törvényszék elé, és az ügyészek hat év börtönbüntetés kiszabását kérték rá. A vádakat Ivan Popov mindvégig tagadta. De nem is ez volt vele a baj, hanem az, hogy amikor az Ukrajnában harcoló 58. összfegyvernemi hadsereg parancsnoka volt, egy hangüzenetben keményen bírálta a vezérkari főnököt, Valerij Geraszimov vezérezredest.

A Popov tábornok elleni kirakat per nagyon felháborította az orosz nacionalistákat és a szélsőséges milbloggereket. Hívei végig kiálltak mellette, és képtelenségnek tartották a tábornok ellen felhozott vádakat. Végül aztán maga Popov is belátta, hogy hibázott amikor a vezérkari főnököt bírálta. Egyenesen Vlagyimir Putyinhoz intézett nyílt üzenetet, amelyben megkövette az orosz hadvezetést és olyanokat írt, hogy most már tudja miért várja el Putyin elnök a katonáktól a hideg fejet, meleg szívet és a tiszta kezet.

Former Russian Commander of the 58th Army, Major General Ivan Popov, who is still being held in a pre-trial detention center, has been offered to have his charges dropped, if he goes to fight in Ukraine.



This was reported by Russian state news agency TASS, lending credibility… pic.twitter.com/WXkOklaWze