Újabb orosz tábornok kerülhet rács mögé

A tábornok ügyvédje, Szergej Bujnovszkij elmondta a Kommerszant című lapnak, hogy a védelem fellebbezett, és Popov, aki ellen még nem történt vádemelés, nem ismeri el bűnösségét. A Vedomosztyi című lap szerint a volt parancsnokot azzal gyanúsítják, hogy erődítmények építésére szánt fémszerkezeteket tulajdonított el és értékesített.

Ivan Popovot az ukrajnai "különleges hadművelet" megkezdése után nevezték ki az 58. hadsereg parancsnokává. 2023 júliusában közölte, hogy felfüggesztették, miután a parancsnokságnak jelentésben számolt be az orosz hadseregnek a harcban és a támogatás terén tapasztalt problémáiról.

Russian media report that Ivan Popov, ex-commander of the Russian 58th army, has been arrested.



He is accused of fraud of over 100 million rubles.



Previously, Popov led the Russian army in Zaporizhzhia direction. In the summer of 2023, he was removed as commander.