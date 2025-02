Schmidt Mária: Angela Merkel Németország és Európa sírásója

Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója a Látószög blogon megjelent, Németország és Európa sírásója: Angela Merkel címmel írt egy elemzést, amelyben úgy fogalmaz, hogy a német politikus 16 éves kancellársága alatt nem épített maradandót, hanem döntéseivel és döntésképtelenségével hozzájárult Németország és Európa gyengüléséhez.

"Merkel érzelem nélküli, szívtelen, hideg, kegyetlen, pragmatikus, bosszúálló hatalompolitikus volt. Nem vezette Németországot, illetve Európát, mert hiányzott belőle az ahhoz szükséges képzelőerő, kreativitás, elhivatottság. Ő menedzselte a dolgokat. Belefulladt a napi politikába, álláspontját, véleményét a fókuszcsoportok és közvélemény-kutatások eredményeihez igazította. Ezért aztán minden olyan döntést végzetesen elhibázott, aminek közép-, illetve hosszú távú következményei lettek. Nem vállalt rizikót, minden konfliktust a homokba futtatott, lekerekített, letompított. Vezérelve: az utánam a vízözön volt. Merkelt a hatalom és nem a hazája érdekelte" – áll az elemzésben.

Schmidt Mária szerint hiányzott a kancellárból a hazaszeretet, nem fűzte érzelmi viszony a nemzetéhez, közösségéhez, pártjához, munkatársaihoz, szerinte őt csak a hatalom maga érdekelte, "az öncélú hatalomgyakorlás mestere volt". A történész úgy véli, hogy Merkel nem alkotott, nem épített semmit, elszalasztott nagy lehetőségeket, és a döntéseivel "elherdálta a németek és az európaiak jövőjét".

Állítása szerint Merkel rosszabb állapotban adta át Németországot és Európát, mint amilyenben átvette. "Ez igazi bukása. A baj csak az, hogy vele bukott Európa legnagyobb és sokáig leggazdagabb országa, ami kiszolgáltatott helyzetbe hozta egész Európát. Bűnlajstroma tetemes. Merkel minden döntő fontosságú kérdésben rossz választ adott. Hogy magától volt ilyen hülye, vagy segítettek neki, az mindegy. Ő volt a kancellár, övé a felelősség" – írja Schmidt Mária.

Bírálja Merkel döntéseit, például az Északi Áramlat 2 megépítését, amit az oroszokkal való együttműködésként értékel, miközben más országoktól szigorúan számonkérték az oroszellenes szankciók betartását. Emellett a német hadsereg leépítését is felrója neki, amely a Terror Háza múzeum főigazgatója szerint hozzájárult Németország és Európa biztonságának meggyengüléséhez.

Tévedésnek tartja, hogy "teljesen kiszolgáltatta Németországot az orosz fosszilis energiának", miközben eldöntötte, hogy kilépteti Németországot az atomfelhasználók sorából.

A cikkben szó esik a 2015-ös migrációs válságról is. "2015-ben Merkel álmot látott, aminek a hatására megnyitotta Németország és ezzel Európa határait a korlátlan, feltétel nélküli, illegális migrációnak" – véli a szerző, aki szerint a kancellár a német gazdaságot is tönkretette, és a pénzbőség időszakában sem költött a fejlesztésekre, beruházásokra. Így viszont szerinte Németország lemaradt a digitalizációban, a wifi lefedettségben és az internethálózat kiépítésében messze lemaradt régiónktól, nem fektetett be a mesterséges intelligenciába, a szoftverfejlesztésekbe.

"Merkel közel ezer oldalas önéletrajzot dobott piacra 2024. decemberében, amelyben visszamenőleg is helyesnek tartja minden, kancellárként hozott döntését. Sem az önreflexió, sem az önkritika nem az erőssége" – írja Schmidt Mária, és úgy látja, a volt kancellár hátba támadta saját pártját, a CDU-t, amikor felrótta a mostani kancellárjelöltnek, Friedrich Merznek, hogy a Bundestagban az AfD szavazataival fogadtatta el a migrációt szigorító javaslatait.

"Merkel lenullázta Németországot, Európát, és saját pártját. Siralmas leltár" – zárja elemzését Schmidt Mária.