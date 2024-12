Máris egymás ellen fordult a szíriai ellenzék legnagyobb erői

A Szíriai Emberi Jogok Megfigyelőközpontja (OSDH) szerint a műveletnek előző nap 26 halálos áldozata volt. A szíriai ideiglenes kormány vezetője azt közölte, hogy kész találkozni az iszlamista lázadók vezetőjével.

Az Eufrátesz folyótól nyugatra található, a török határtól mindössze 30 kilométerre lévő Manbidzs korábban a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) lázadószervezet irányítása alatt állt. Az iszlamista lázadók mellett az SDF is a napokban heves harcokat vívott a szíriai kormányhadsereggel és más, Törökország által támogatott csoportokkal a város megtartásáért.

Recep Tayyip Erdogan üdvözölte Manbidzs "megtisztítását' a terroristáktól. Az Anadolu török hírügynökség kormányforrásokra hivatkozó jelentése szerint a területen elkezdték felkutatni a kurd milíciák által hátrahagyott taposóaknákat és egyéb csapdákat.

Az ország északi területein dúló heves harcok Aleppó november végi, illetve Damaszkusz vasárnapi elfoglalása után sem csillapodtak. A lázadók villámgyors offenzívája kevesebb mint két hétig tartott, és egy 13 éves polgárháborút követően vezetett Bassár el-Aszad szíriai elnök bukásához.

Az Egyesült Államok bejelentette, hogy továbbra is fenntartja katonai jelenlétét Kelet-Szíriában, ahol az SDF-nek vannak területei, és megteszi a szükséges lépéseket ahhoz, hogy megakadályozza az Iszlám Állam 2014-től 2017-ig létező államalakulatának újjáéledését.

A szíriai kormány azon dolgozik, hogy az "átmeneti időszak" gyors és zökkenőmentes legyen - mondta az Aszad elnök és vezető tisztségviselők távozása után hivatalban maradt szíriai miniszterelnök, Mohammed Gázi al-Dzsaláli a Sky News Arabia tévécsatornának. Elmondása szerint a biztonsági helyzet sokat javult az előző naphoz képest, amikor az emberek köztereken összegyűlve, levegőbe lövöldözve ünnepeltek országszerte.

A kormány tagjai készek találkozni az Aszad-rendszert megdöntő Levantei Felszabadítási Szervezet (Hajat Tahrír as-Sám, HTS) főparancsnokával, Ahmed as-Sharáával - tette hozzá a miniszterelnök. As-Sharáa eddig az Abu Mohammad al-Dzsúláni harci nevet használta, de vasárnap az egyik híres damaszkuszi mecsetnél eredeti nevén is bemutatkozott a világ előtt.

"Minket jelenleg az foglalkoztat, hogy folytathassuk a szíriaiaknak nyújtott szolgáltatásokat" - tette hozzá.

Az új szíriai kormány megalakulása után azonnal átveszi a hatalmat - közölte a damaszkuszi eseményekben főszerepet játszó Levantei Felszabadítási Szervezet (HTS) hétfőn. "Erőink hamarosan véglegesítik a főváros ellenőrzését és a közvagyon védelmét. Az új kormány azonnal megkezdi munkáját" - tette közzé a lázadószervezet a közösségi médiában.

Videos show Syrians walking through Bashar Assad's palaces after rebels took control of Damascus and declared the end of Assad's regime following 14 years of war. pic.twitter.com/PxN3m9oNZ3