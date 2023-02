Mennyi? 30! - újabb vita robbant ki Németországban a sebességkorlátozásról

Több fronton is zajlik a vita Németországban a közlekedésről. Az már szinte biztos, hogy a városi közlekedési eszközökre, továbbá a távolsági vonatokra kiterjedő, 49 eurós kedvezményes havi bérletet május 1-jétől bevezetik az egész országban, a sebességkorlátozással kapcsolatban azonban távolról sincs konszenzus a szövetségi közlekedési miniszter és a tartományi, illetve a városi hatóságok között.

Ezúttal nem az autópályákon megengedett sebességről folyik a vita, a Német Városok Szövetsége állt elő azzal a követeléssel, hogy a lakott területeken jelentős sebességkorlátozást vezessenek be. A szövetség Volker Wissing szövetségi közlekedési miniszterhez fordult azzal a kéréssel, hogy engedélyezze az óránkénti 30 kilométeres sebességet a városok egész területén.

Az állásfoglalás szerint a szóban forgó 30 kilométeres óránkénti sebesség

nem csak az esetleges balesetek elkerülése szempontjából biztonságosabb, de klímabarátabb és "egészségesebb", mint a megengedett 50 kilométeres.

A szövetség vezérigazgatója arra kérte a minisztert, hogy ennek megfelelően módosítsa az érvényben lévő közlekedési törvényt. Levelében az eddiginél nagyobb cselekvési szabadságot sürgetett a városi önkormányzatoknak.

Azzal érvelt, hogy a városoknak, illetve önkormányzataiknak maguknak kell eldönteniük, hogy a nagyobb biztonság, a jobb környezetvédelem, illetve az egészséggel összefüggő megfontolások hol biztosíthatók.

"Nagyobb döntési szabadságra van szükségünk, például gyermekeink számára a biztonságos iskolai útvonalak érdekében" – fogalmazott a több mint 3000 várost, illetve települést tömörítő szövetség vezetője.

A szövetség a közelmúltban fogadta el az Élhető városok kezdeményezést, amely elkötelezett amellett, hogy az önkormányzatok elrendelhessék a 30 kilométeres óránkénti sebességet az adott városban, mégpedig ott, ahol ezt szükségesnek tartják. A kezdeményezéshez a Der Spiegel információi szerint több mint 400 önkormányzat csatlakozott.

Egy felmérés szerint ugyanakkor az nem örvend osztatlan népszerűségnek a városok lakói körében.

A megkérdezettek 57 százaléka válaszolt nemmel arra a kérésre, hogy a városokban az eddiginél több helyen kellene bevezetni a szóban forgó sebességkorlátozást.

A korlátozás mellett 36 százalék szavazott, míg 7 százalék bizonytalan volt.

A lap arra hívta fel a figyelmet, hogy több európai nagyvárosban már döntöttek a sebességkorlátozásról. Így egyebek között Milánóban, ahol a városi tanács döntése értelmében az egész város területét "30 kilométeres zónává" kell nyilvánítani. Hasonló korlátozásokat vezettek be a főutak kivételével Brüsszelben és Párizsban is, továbbá több olyan spanyol városban is, ahol egy irányban csak egy sáv van.

