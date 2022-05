A keddi 96 millióról szerdára 77 millió köbméterre, azaz mintegy 20 százalékkal csökkent az orosz gáz ukrajnai tranzitja a Naftogaz vezetője szerint annak hatására, hogy az ukránok – vis major helyzetre hivatkozva – leállították a szállítást a szohranyivkai mérőállomáson.

Kaderják Péter, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Zéró Karbon Központjának vezetője érdeklődésünkre azt mondta, az ukránok arra hivatkoznak, hogy a háború miatt bizonyos tranzitkapacitásaik ellehetetlenültek, fizikailag nem tudják az orosz gázt továbbítani az európai fogyasztók számára.

"Áprilisban orosz irányból 9-10 milliárd köbméternyi orosz gáz érkezett még mindig Európába, ez a 2019-es áprilisi érték 60 százaléka, de sokkal-sokkal kevesebb, mint az utolsó, Covid előtti évben volt; már így is kevés gáz érkezett Európába Oroszországból. A 10 milliárd köbméternyi gázból mintegy 2-2,2 milliárd köbméter jött az ukrán-szlovák-cseh-német vezetéken, a bejelentés ezt a vezetéket korlátozza" - tisztázta Kaderják Péter.

Hozzátette, ez a mennyiség bőven beleférne viszont a Jamal-vezetékbe (Oroszország-Fehéroroszország-Lengyelország-Németország), de a nemrég megépült déli vezetékbe is, amely Szerbián keresztül éri el Magyarországot.

"Ha az oroszok szeretnék leszállítani ezt a mennyiséget Európának, arra minden lehetőségük megvan"

- összegzett Kaderják Péter.

A gázpiaci helyzet "eszkalálódásának" és "egy másik eseménynek" nevezte, hogy Németországba enélkül is kevesebb gáz érkezik.

"Oroszország szankciókat jelentett be a Németországban működő Gazprom-leányvállalatokra, amelyek egy német döntés következtében ellehetetlenültek; ezek a leányvállalatok német, osztrák gáztározókat is üzemeltettek, töltöttek fel korábban gázzal, és sok nyugat-európai gázfogyasztót is elláttak. A mostani döntés ezeknek a leányvállalatoknak tiltotta meg a hozzáférést az orosz gázhoz" – magyarázta.

Vagyis "ez már nem a kelet-európai gázpiac piszkálása", hanem az orosz és az európai központi gázpiacot sújtó "ellenintézkedés" az oroszok részéről. Német tervek Németország a vártnál korábban, 2024 helyett már 2022-2023 telén függetlenné válhat az orosz földgáztól Robert Habeck alkancellár, gazdasági miniszter szerint.



A Zöldek politikusa egy interjúban azt mondta, hogy országa egy sor feltétel teljesülése esetén "átvészelheti a telet" orosz földgáz nélkül. A feltételek közé tartozik, hogy tele legyenek a földgáztározók és működjön legalább két úszó cseppfolyósított-földgáz (LNG) terminál. A legfontosabb pedig a takarékoskodás és az energiahatékonyság - mondta a miniszter. A szövetségi kormány a tervek szerint négy úszó LNG-terminált állít üzembe. Ezek alkalmas helyen lehorgonyzott különleges tartályhajók, amelyek fogadják az Északi-tengeren, ugyancsak tartályhajókon érkező LNG-szállítmányokat, az anyagot ismét gázneművé alakítják és betáplálják a szárazföldi vezetékrendszerbe.

Magyar érintettség

Ha az orosz gázszállítás Európába teljesen leállna, Európának fizikailag 15-17 százalékkal csökkentenie kellene a gázfogyasztását, a kiesés legnagyobb része Németországot terhelné, Magyarországon akár a fogyasztás harmadát is érinthetné, Kaderják Péter szerint azonban "még nem tartunk itt", de a mostani történéseket "nagyon komolyan kell venni".

Nyitókép: BalkansCat/Getty Images