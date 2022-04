Félreértett csernobili információk okoztak kisebb pánikot

A két hónapja tartó orosz-ukrán háború miatt alig lehet hozzáférni a csernobili atomerőmű adataihoz. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára szerint a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség emiatt teljes joggal aggódott és ezért volt óriási jelentősége annak, hogy az ügynökség főigazgatója missziót szervezett a csernobili telephelyre.

Kisebb pánikot okozott azonban, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetőjének egy szavát félrefordították, és több helyen az jelent meg, hogy abnormális mértékű a sugárzás Csernobilban és környékén. A sugárzás valójában normális szinten áll Rafael Grossi tapasztalatai szerint.

A csernobili misszióról Aszódi Attila elmondta:

több műszaki mérőeszközt is a helyszínre kellett vinni, mert az orosz csapatok tönkretették, amiatt szűntek meg bizonyos adatszolgáltatások.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek most az a célja, hogy az információszolgáltatást helyreállítsa, és eljussanak a megfelelő infomációk és kameraképek a bécsi központba - mondta a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára.

Nagyon fontosnak és nagyon megnyugtatónak nevezte Aszódi Attila azt a bejelentést, hogy a főigazgató szerint teljesen normális a sugárzási szint Csernobilban. A volt kormánybiztos emlékezetetett arra, hogy a telephellyel kapcsolatos gondok akkor kezdődtek, amikor az orosz csapatok bevonultak és megnövekedett a sugárzás. "A mostani tudásunk szerint ez azzal függött össze, hogy a katonai járművek felkeverték a port, de nem sokkal ezután megszűnt a sugárzási adatoknak a közvetítése és a mai napig nincsenek hiteles adataink".

Ha a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója a helyszínre mehetett, az azt is jelentheti, hogy most ott nyugalom van, az orosz katonák elhagyták ezt a területet, a közvetlen veszély tehát elmúlt. A BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára szerint azonban teljesen nem lehet megnyugodni, mert a csernobili telephely nagyon közel van Fehéroroszországhoz, és az orosz csapatok onnan mentek be hetekkel ezelőtt. Nincs információ arról, hogy ilyen szándék lenne, de az elhelyezkedése miatt a telephely ilyen veszélyeztetettsége nagyobb, mint egy Ukrajna belsejében lévő telephely esetén.

A szakember megjegyezte: nem érkezett olyan információ, hogy a szarkofággal bármilyen sérülés vagy üzemzavar történt volna, ezért azt feltételezik, hogy továbbra is a február 24-e előtti állapotban van.

